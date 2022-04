Moraes manda desbloquear contas do deputado federal Daniel Silveira

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes solicitou ao Banco Central o desbloqueio das contas do deputado federal bolsonarista Daniel Silveira (União Brasil-RJ), após o réu ter aceitado as condições impostas pelo ministro de ser monitorado por tornozeleira eletrônica.

“O réu submeteu-se à colocação de tornozeleira eletrônica em 31/03/2022, conforme ofício nº 20/2022/SR/PF/DF, da Superintendência Regional da Polícia Federal no Distrito Federal (edoc 820). Diante desse fato, oficie-se ao Banco Central do Brasil para que proceda ao imediato desbloqueio das contas de Daniel Lúcio da Silveira”, consta um trecho da decisão.

Na quarta-feira, 30, Moraes estipulou uma multa diária de 15 mil reais e ordenou o bloqueio ao Banco Central das contas bancárias ligadas ao parlamentar, caso o deputado continuasse a negar o uso da tornozeleira eletrônica. No mesmo dia, o deputado disse que iria colocar a tornozeleira eletrônica “por imposição de sequestro de bens”.

O deputado federal bolsonarista Daniel Silveira (União Brasil-RJ) se tornou figura conhecida o protagonizar a quebra de uma placa em homenagem à vereadora Marielle Franco (PSOL), em 2018. Ele foi preso em fevereiro por desferir ataques nas redes sociais aos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF). A ordem de prisão encabeçada pelo ministro Alexandre de Moraes foi acatada por unanimidade pelos membros do STF.