Moraes manda bloquear novo perfil de Oswaldo Eustáquio

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, determinou nesta segunda-feira, 1, o bloqueio de mais um perfil que o jornalista Oswaldo Eustáquio mantinha nas redes sociais. Eustáquio, que pretende disputar uma vaga a deputado federal pelo Paraná nas eleições desse ano, já foi preso três vezes por ser alvo de duas investigações que tramitam na Corte: a das milícias digitais e dos atos antidemocráticos.

Eustáquio se queixa de que não foi notificado sobre os motivos que levaram ao novo bloqueio. Nas outras vezes que mandou suspender as contas do jornalista, o Moraes alegava que ele usava as plataformas para atacar autoridades do tribunal. O aliado do presidente, no entanto, nega as acusações. “Classifico este ato como flagrante abuso de autoridade. Uma censura prévia mais violenta do que no período do regime militar, pois nossa Constituição garante o direito de expressão e o direito a crítica, vedado o anonimato”, afirmou Eustáquio.

O jornalista desafiou mais uma vez o ministro do STF: “Se ele bloquear mil contas, vou abrir mais duas mil, como garante a nossa carta Magna”, completou. Na segunda-feira, o jornalista contou ter sido intimado a prestar depoimento à Polícia Federal. A oitiva foi agendada para esta quarta-feira, 3, e será conduzida pelo delegado Fabio Alvarez Shor.