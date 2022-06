Moraes envia à PGR inquérito sobre suposta intervenção de Bolsonaro na PF

O ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes encaminhou na noite desta terça-feira, 28, para manifestação da Procuradoria-Geral da República (PGR) o pedido para que o presidente Jair Bolsonaro seja investigado por suposta interferência na operação da Polícia Federal que prendeu o ex-ministro da Educação Milton Ribeiro.

A solicitação de investigação foi protocolada na última sexta pelo líder da oposição no Senado, Randolfe Rodrigues (Rede-AP). Ele pede para que sejam tomadas medidas “a fim de evitar interferências indevidas” do presidente e da cúpula do governo. No mesmo dia, o MPF afirmou haver suspeitas de interferência do presidente nas investigações referentes a Milton Ribeiro na Operação Acesso Pago.

Isso ocorreu após a divulgação de uma conversa de Ribeiro e a filha, na qual ele dá a entender que foi avisado por Bolsonaro que sua casa seria alvo de uma busca e apreensão. A conversa com a filha teria sido registrada no dia 9 de junho, 13 dias antes da operação, e durou aproximadamente quatro minutos.

De acordo com Alexandre de Moraes, a interferência na PF, se comprovada, configuraria os crimes de falsidade ideológica, coação no curso do processo, advocacia administrativa, obstrução da justiça e corrupção passiva privilegiada por parte de Jair Bolsonaro.

O senador Randolfe Rodrigues fez a petição dentro do inquérito já aberto para apurar uma possível interferência de Bolsonaro na PF, que foi denunciado pelo então ministro da Justiça e Segurança Pública Sergio Moro ao deixar o cargo no governo, em abril de 2020. Na ocasião, o ex-juiz falou sobre a exoneração do então diretor-geral da PF, Maurício Leite Valeixo, dizendo que “houve essa insistência” da parte de Bolsonaro para trocar a liderança da corporação.

