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Política

Moraes deve receber defesa de Bolsonaro antes de decidir sobre prorrogação da domiciliar

Ex-mandatário completou 90 dias no regime na quinta-feira e a expectativa era por uma renovação do benefício automática

Por Marcelo Ribeiro Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 28 jun 2026, 17h01
Homem careca de meia-idade, com terno escuro, gravata azul-esverdeada e toga preta, sentado em uma cadeira de couro mostarda, olhando sério para frente. Há um microfone e itens de escritório na mesa à sua frente
O ministro Alexandre de Moraes, durante sessão do STF (Gustavo Moreno/STF)
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Moraes deve receber defesa de Bolsonaro antes de decidir sobre prorrogação da domiciliar Priorize VEJA no Google

O ministro Alexandre de Moraes, do STF, deve receber os advogados de Jair Bolsonaro nesta semana, antes de decidir sobre a eventual prorrogação da prisão domiciliar do ex-presidente. Ele pode bater o martelo após o encontro.

Bolsonaro completou 90 dias no regime na quinta-feira e a expectativa era por uma renovação do benefício automática.

A apreensão de uma arma registrada em nome do ex-presidente fez com que o magistrado avaliasse reconsiderar a decisão.

O episódio fez com que Moraes solicitasse que a PGR e a defesa se manifestassem e se posicionarem se o caso representa um desrespeito à medida cautelar.

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Titular da PGR, Paulo Gonet defendeu aguardar o fim das investigações sobre o episódio da arma.

Já os advogados negam que Bolsonaro tenha cometido qualquer irregularidade.

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