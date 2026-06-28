Moraes deve receber defesa de Bolsonaro antes de decidir sobre prorrogação da domiciliar

O ministro Alexandre de Moraes, do STF, deve receber os advogados de Jair Bolsonaro nesta semana, antes de decidir sobre a eventual prorrogação da prisão domiciliar do ex-presidente. Ele pode bater o martelo após o encontro.

Bolsonaro completou 90 dias no regime na quinta-feira e a expectativa era por uma renovação do benefício automática.

A apreensão de uma arma registrada em nome do ex-presidente fez com que o magistrado avaliasse reconsiderar a decisão.

O episódio fez com que Moraes solicitasse que a PGR e a defesa se manifestassem e se posicionarem se o caso representa um desrespeito à medida cautelar.

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Titular da PGR, Paulo Gonet defendeu aguardar o fim das investigações sobre o episódio da arma.

Já os advogados negam que Bolsonaro tenha cometido qualquer irregularidade.