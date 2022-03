Moraes define multa a Silveira e manda Lira marcar data para tornozeleira

O ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes definiu na noite desta quarta-feira, 30, multa diária de R$ 15 mil caso o deputado Daniel Silveira (União Brasil-RJ) continue se recusando a ser monitorado por tornozeleira eletrônica.

O magistrado também ordenou que o Banco Central bloqueie as contas bancárias ligadas ao parlamentar para garantir o pagamento da multa, caso seja necessário.

Moraes determinou ainda que o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), “indique dia, horário e local para a efetivação do monitoramento eletrônico do réu Daniel Silveira” e adote as providências para garantir o pagamento de eventual multa, descontando o valor diretamente nos vencimentos do parlamentar.

A decisão do ministro também exige a abertura de um inquérito, vinculado ao já existente e sob relatoria do próprio Moraes, para apurar a desobediência de Daniel Silveira à decisão judicial de instalação da tornozeleira e restrição de circulação.

Além disso, a medida autoriza a ampliação da chamada “zona de inclusão”, ou seja, da área por onde Daniel Silveira poderá circular com a tornozeleira. Com isso, o deputado poderá circular, além de Petrópolis e do Distrito Federal, que constavam na decisão anterior, por todo o estado do Rio de Janeiro, onde exerce o mandato.