Moraes dá 48h para que PRF apresente relatório de multas em bloqueios

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), deu 48 horas para que o diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasques, apresente relatório de todas as multas aplicadas durante os bloqueios nas estradas.

Na terça-feira, 2, o magistrado determinou que a Polícia Rodoviária Federal e as Polícias Militares estaduais identificassem os caminhões utilizados para as manifestações golpistas nas rodovias para que fossem aplicadas multas de 100 mil reais por hora, caso as vias não fossem liberadas. Bolsonaristas interromperam o trânsito em diversos estados, questionando o resultado das urnas e defendendo intervenção militar.

“Intime-se, com urgência e inclusive por meios eletrônicos, o Diretor-Geral da Polícia Rodoviária Federal para que apresente, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, o relatório circunstanciado de todas as multas aplicadas em cumprimento à decisão proferida nos presentes autos, com a identificação dos veículos e pessoas autuadas”, diz o despacho assinado nesta quarta-feira.

Nesta manhã, Moraes se posicionou novamente contra os atos antidemocráticos e afirmou que aqueles que participarem desse tipo de protesto “serão tratados como criminosos”.