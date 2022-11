Moraes dá 48 horas para as polícias enviarem dados sobre manifestantes

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF) deu um prazo de 48 horas, a contar a partir desta segunda, 7, para que todas as polícias do Brasil enviem informações sobre a identificação de veículos que bloquearam estradas e estiveram na porta de quartéis nos últimos dias. A decisão foi tomada no processo que verifica a atuação da Polícia Rodoviária Federal (e seu diretor-geral, Silvinei Vasques) na condução dos protestos. “Determino às polícias civis e militares dos estados e do Distrito Federal, bem como à Polícia Rodoviária Federal e à Polícia Federal, o envio de todas as informações sobre a identificação dos caminhões e veículos que participaram ativamente dos bloqueios e nas manifestações em frente aos quartéis das Forças Armadas”, afirmou Moraes.

Além de obter dados dos veículos e seus proprietários, Moraes também determinou que os governos estaduais enviem informações sobre possíveis lideranças das manifestações. “Determino ainda que informem se identificaram líderes, organizadores e/ou financiadores dos referidos atos antidemocráticos, com a remessa de dados e providências realizadas”.

No domingo de eleição, após o anúncio da vitória de Luiz Inácio Lula da Silva sobre Jair Bolsonaro, grupos de caminhoneiros apoiadores do atual presidente iniciaram bloqueios ilegais em diversos pontos do país. No fim de semana, as manifestações nas estradas diminuíram, mas os manifestantes foram às portas dos quartéis para pedir intervenção militar.

Continua após a publicidade