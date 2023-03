Moraes autoriza depoimento de Torres em ação contra Bolsonaro no TSE

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes autorizou nesta sexta-feira, 10, que o ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Anderson Torres, preste depoimento ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) em uma ação contra o ex-presidente Jair Bolsonaro.

Relator do inquérito que apura omissão e conivência de autoridades do Distrito Federal com os atos golpistas de 8 de janeiro em Brasília, Moraes atendeu a um pedido do ministro corregedor-geral do TSE, Benedito Gonçalves, ao determinar a oitiva de Torres. O ex-ministro está preso preventivamente há quase dois meses, por ordem de Alexandre de Moraes.

A depoimento de Anderson Torres, por videoconferência, está marcado para a próxima quinta-feira, 16, às 10h. Ele falará na condição de testemunha e Moraes lhe assegurou o direito ao silêncio, caso não queira responder a questionamentos que possam incriminá-lo.

Gonçalves é relator de uma Ação de Investigação Judicial Eleitoral apresentada à Corte pelo PDT e pretende ouvir o ex-ministro sobre sua contribuição e participação em uma transmissão feita na internet por Jair Bolsonaro em julho de 2021, em que o ex-presidente atacou o sistema eleitoral, o envolvimento dele na reunião de Bolsonaro com embaixadores, na qual ele também desacreditou as eleições, em julho de 2022, e ainda as circunstâncias da elaboração da minuta de decreto de Estado de Defesa apreendida na casa do ex-ministro em janeiro pela Polícia Federal.

O plenário do TSE autorizou em fevereiro a inclusão da minuta golpista como elemento da ação do PDT contra Bolsonaro, que apura a prática de abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação pelo ex-presidente e pode levar à sua inelegibilidade.