Moradores de rua: as propostas dos candidatos a prefeito de São Paulo

25 out 2020, 07h00

Por Da Redação - 25 out 2020, 07h00

Os cinco candidatos a prefeito de São Paulo sabatinados no projeto VEJA E VOTE – Bruno Covas (PSDB), Celso Russomanno (Republicanos), Guilherme Boulos (PSOL), Márcio França (PSB) e Arthur do Val (Patriota) – foram questionados sobre o que fazer para enfrentar a chaga social representada pelo grande número de moradores de rua – cerca de 24 000, segundo o censo municipal – e a concentração de usuários de drogas na região conhecida como Cracolândia. Além de enfrentar o tráfico de entorpecentes, os postulantes ao cargo prometeram melhorias no sistema de acolhimento de sem-teto e dependentes químicos e a busca de alternativas para reincluir esse contingente na sociedade.