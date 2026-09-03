Momento da Decisão: pool de veículos cobra definição de Lula e Flávio sobre debate presidencial

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O maior pool de veículos de comunicação do Brasil estabeleceu um prazo para Luiz Inácio Lula da Silva e Flávio Bolsonaro confirmarem presença no debate presidencial de 14 de setembro. Outros candidatos já confirmaram. A iniciativa visa garantir ao eleitor a oportunidade de comparar propostas diretamente, reforçando a importância do contraditório no processo democrático.

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O maior pool de veículos de comunicação já formado no Brasil para a realização de debates eleitorais decidiu estabelecer uma data para que os candidatos à Presidência da República confirmem presença no encontro marcado para 14 de setembro. Nesta quinta-feira, 3, a organização de O Momento da Decisão reforçou o convite a Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL) e pediu uma definição sobre a participação de ambos até o próximo dia 7, uma semana antes do debate.

O encontro de 14 de setembro reúne CNN Brasil, Exame, Metrópoles, Nova Brasil FM, Rádio Itatiaia, RedeTV! , Rede Vida, SBT, SBT News, Terra e VEJA+ TV, em uma parceria criada justamente para concentrar esforços e evitar a multiplicação de debates durante um período curto de campanha.

A formação do pool atende, segundo os veículos, a uma demanda apresentada pública e formalmente por partidos políticos em eleições anteriores. A ideia era encontrar uma forma de reduzir o número de compromissos eleitorais dos candidatos sem abrir mão de encontros capazes de promover o confronto direto entre aqueles que disputam a Presidência.

Há, portanto, um esforço de conciliação entre duas necessidades: preservar a agenda dos candidatos e, ao mesmo tempo, garantir ao eleitor o acesso a um debate amplo. O formato foi construído para que diferentes veículos compartilhassem a responsabilidade pela realização do encontro, em vez de promoverem uma sucessão de debates separados.

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Todas as campanhas convidadas participaram das reuniões preparatórias. Nessas conversas, foram discutidos formato, regras e condições para a realização do debate. Augusto Cury (Avante), Renan Santos (Missão), Ronaldo Caiado (PSD) e Romeu Zema (Novo) já confirmaram presença.

Restam, portanto, as definições de Lula e Flávio Bolsonaro. O pedido para que os dois confirmem ou recusem a participação até 7 de setembro pretende dar previsibilidade à organização do encontro e, sobretudo, deixar claro ao eleitor quais candidatos estarão dispostos a participar do confronto.

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Em uma eleição presidencial, o debate público é parte relevante da prestação de contas que acompanha uma candidatura. Quem pretende governar o país precisa apresentar suas ideias, mas também responder às críticas, esclarecer contradições e enfrentar perguntas que não foram necessariamente formuladas por sua própria campanha.

É justamente o contraditório que diferencia um debate eleitoral de uma peça de propaganda. Nas redes sociais, cada candidato escolhe o que publicar, quais perguntas responder e quais adversários enfrentar. No debate, essas escolhas são necessariamente reduzidas: há regras comuns, mediadores, adversários e, principalmente, um eleitor diante da tela capaz de comparar respostas.

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Leia o comunicado:

O pool de veículos responsável pelo debate entre os candidatos à Presidência da República marcado para 14 de setembro, às 22h, reafirma a importância da participação de todos os candidatos convidados no encontro.

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O Momento da Decisão, maior parceria já formada entre veículos de comunicação brasileiros para a realização de debates eleitorais, reúne, em ordem alfabética, CNN Brasil, Exame, Metrópoles, Nova Brasil FM, Rádio Itatiaia, RedeTV! , Rede Vida, SBT, SBT News, Terra e VEJA+ TV. A organização de debates em pool atende a uma demanda apresentada pública e formalmente por partidos políticos em eleições anteriores, com o objetivo de evitar a multiplicação de encontros ao longo de um período curto de campanha.

Todas as campanhas convidadas participaram das reuniões preparatórias, nas quais foram discutidos o formato, as regras e as condições para a realização do debate. Augusto Cury (Avante), Renan Santos (Missão), Ronaldo Caiado (PSD) e Romeu Zema (Novo) já confirmaram presença. Diante disso, os veículos que integram O Momento da Decisão reforçam o convite a Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL) e pedem uma definição sobre sua participação até o próximo dia 7, uma semana antes da data marcada para o evento.

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O debate presidencial é uma oportunidade fundamental para que os eleitores conheçam e comparem diretamente as propostas, posições e visões de país dos candidatos à Presidência da República, em um ambiente comum, submetido às mesmas regras e ao contraditório.

A participação dos candidatos em um encontro dessa relevância representa respeito ao debate público, ao processo democrático e, sobretudo, ao eleitor, que tem o direito de conhecer e confrontar as propostas daqueles que pretendem governar o país.