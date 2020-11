Mobilidade: as propostas dos candidatos a prefeito do Rio de Janeiro

Os cinco candidatos a prefeito do Rio de Janeiro sabatinados no projeto VEJA E VOTE – Luiz Lima (PSL), Eduardo Paes (DEM), Bandeira de Mello (Rede), Benedita da Silva (PT) e Martha Rocha (PDT) – foram questionados sobre como melhorar a circulação de veículos e pessoas na cidade, que ainda não viu concluídas as obras do corredor de ônibus BRT da Avenida Brasil – a previsão de entrega era para o final de 2017. As propostas vão desde a conclusão desse projeto, a integração do corredor da mesma via com o corredor BRT da Zona Oeste da capital, a integração da tarifa do transporte público, a reformulação do plano de transportes urbanos, o investimento em ciclovias e, também, a revisão dos contratos com as concessionárias.