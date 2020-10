Mobilidade: as propostas dos candidatos a prefeito de São Paulo

Os cinco candidatos a prefeito de São Paulo sabatinados no projeto VEJA E VOTE – Bruno Covas (PSDB), Celso Russomanno (Republicanos), Guilherme Boulos (PSOL), Márcio França (PSB) e Arthur do Val (Patriota) – foram questionados sobre o que fazer para melhorar a circulação de veículos e pessoas na cidade, que teve picos de lentidão mesmo durante a pandemia. As principais sugestões foram revisar o Plano Diretor para aproximar o emprego de onde as pessoas moram e alterar os contratos e as concessões do transporte coletivo por ônibus.