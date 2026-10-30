Missão federal vai a MS após denúncias de violência contra comunidades indígenas

Uma missão federal parte de Brasília na noite desta sexta-feira rumo a Dourados (MS), com o objetivo de fortalecer as ações de combate à violência contra as comunidades originárias da região. A comitiva é liderada pela deputada federal e ex-ministra Sônia Guajajara (PSOL-SP).

A mobilização ocorre após o Ministério dos Povos Indígenas acionar a Polícia Federal para apurar relatos de agressões e ameaças contra famílias dos povos Guarani e Kaiowá registrados nos últimos dias, episódios atribuídos por lideranças locais ao clima de tensão política pós-eleição.

A delegação será composta por representantes de três pastas do governo federal: Justiça e Segurança Pública, Direitos Humanos e Cidadania, e Povos Indígenas. Durante a visita, as equipes vão colher depoimentos e definir medidas conjuntas para reforçar a segurança nos territórios.

Diante do cenário, Sônia Guajajara cobrou uma resposta enfática do Estado brasileiro: “Essa violência não começou agora: nossas comunidades já enfrentavam ameaças, e não vamos permitir que esse quadro se intensifique. A não aceitação do resultado eleitoral não pode servir de justificativa para atacar nosso povo”, defendeu a parlamentar.