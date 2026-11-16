Ler Resumo





Ministros do STF aguardam o anúncio de Lula para a próxima cadeira na Corte e reforçam a preferência por Rodrigo Pacheco, atual ministro do TCU. A escolha é vista como primordial para a sobrevivência do STF, que enfrenta uma crise de imagem, com alas rejeitando indicações de representatividade em prol de uma solução para o tribunal.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

Ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) com amplo acesso ao presidente Lula esperam para esta semana o anúncio do nome do novo escolhido do Palácio do Planalto para ocupar uma cadeira na Corte. Magistrados devem se encontrar com o petista nos próximos dias e reforçar a preferência pela indicação do atual ministro do Tribunal de Contas da União (TCU) Rodrigo Pacheco para o cargo. Um dos juízes que deve ir ao encontro de Lula disse a VEJA que a escolha é “substancial” para o momento por que passa o Judiciário.

A escolha de um nome para suceder a Luís Roberto Barroso, que se aposentou precocemente em 2025, é tida como primordial para a própria sobrevivência do STF porque, como se sabe, o tribunal foi dragado para uma crise de imagem desde que parte de seus integrantes, como Alexandre de Moraes, Dias Toffoli e Kassio Nunes Marques, apareceram no contexto das investigações do escândalo do Banco Master.

Os três são mencionados, com diferentes graus de gravidade, no acervo de mensagens apreendidas em um dos telefones celulares do ex-banqueiro Daniel Vorcaro e são fustigados com ameaças de impeachment pelos senadores de direita que tomarão posse em 2027.

Pacheco é próximo do presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), candidato à reeleição e abertamente contra processos de impeachment contra juízes do Supremo, mas também é interlocutor de políticos de diferentes espectros partidários, o que, em tese, poderia ajudar nas negociações de bastidor para que nenhum impeachment de fato saia da gaveta.

Continua após a publicidade

Diante do desgaste reputacional da Corte, ministros da ala mais política devem mencionar na conversa que terão com o presidente que rejeitam a hipótese de o governo indicar uma mulher ou um negro para a vaga. Esse grupo avalia que o momento é de “colocar os adultos na sala” para buscar uma saída para o tribunal, e não de fazer acenos a interesses – legítimos, diga-se – de maior representatividade na cúpula do Judiciário.

Em abril passado, o Senado impôs uma derrota inédita ao Executivo ao rejeitar o nome do advogado-geral da União (AGU), Jorge Messias, para a vaga de Barroso. Messias já havia sido ventilado anos antes como opção para preencher o posto decorrente da aposentadoria da ministra Rosa Weber, em setembro de 2023.

Continua após a publicidade

O escolhido na ocasião acabou sendo Flávio Dino. Depois da negativa dos senadores, Lula chegou a afirmar que indicaria novamente o nome do advogado-geral para o cargo, mas a tarefa não é fácil. Além da conhecida ressalva de grande parte do Congresso, como se viu na votação no Senado, Dino, Moraes e Gilmar Mendes, por exemplo, são contrários à escolha do AGU.