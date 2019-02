Ministros assinam protocolo por ‘Lava Jato da Educação’

Os ministros da Educação, Ricardo Vélez Rodríguez, da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro, da Controladoria-Geral da União, Wagner Rosário, e da Advocacia-Geral da União, André Luiz Mendonça, assinaram nesta sexta-feira, 15, um protocolo de intenções para abrir investigações sobre indícios de corrupção e desvio de recursos no Ministério da Educação (MEC) durante os governos anteriores. O diretor-geral da Polícia Federal, Maurício Valeixo, também participou da reunião.

Vélez Rodríguez declarou que a medida pode criar a “Lava Jato da Educação”, mesmo termo usado pelo presidente Jair Bolsonaro ao anunciar o acordo em sua conta no Twitter.

Muito além de investir, devemos garantir que investimentos sejam bem aplicados e gerem resultados. Partindo dessa determinação, o Ministro Professor @ricardovelez apurou vários indícios de corrupção no âmbito do MEC em gestões passadas. Daremos início à Lava Jato da Educação! — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) February 15, 2019

Segundo o MEC, há indícios de irregularidades no Programa Universidade para Todos (ProUni), no Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec), que envolveriam o sistema S, em universidades federais e na concessão de bolsas de ensino à distância.

Depois da assinatura do protocolo de intenções, a pasta comandada por Vélez Rodríguez vai encaminhar aos demais ministérios signatários do acordo, além da PF, informações que possam levar à abertura de inquéritos.

Após o anúncio pelo governo de que investigaria supostas fraudes no Ministério da Educação, as ações da Kroton e da Estácio, ambas do setor de educação superior, caíram respectivamente 6,21% e 5,93% no pregão da Bolsa de Valores de São Paulo, a B3.