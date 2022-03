Ministro João Roma apresenta seu substituto na pasta da Cidadania

O ministro João Roma, que deixa o cargo no dia 31 de março, apresentou neste domingo, 27, o seu substituto na pasta da Cidadania. O secretário de assuntos estratégicos, Ronaldo Vieira Bento, vai assumir o ministério.

Roma se filiou ao PL, partido do presidente Jair Bolsonaro. Ele pretende concorrer ao governo da Bahia e montar palanque para a campanha à reeleição do chefe do Executivo no estado.

“O que estava em jogo não era apenas a construção política local. A Bahia é o quarto colégio eleitoral. É essencial um trabalho bem constituído no estado para buscar o êxito na eleição nacional”, disse. “E é importante um arcabouço partidário para dar suporte à caminhada de reeleição do presidente Bolsonaro”.