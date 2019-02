Ministro do Turismo desviou verbas com candidaturas ‘laranjas’, diz jornal

O ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio (PSL), teria patrocinado um esquema de candidaturas “laranjas” em Minas Gerais, segundo reportagem da Folha de S. Paulo desta segunda-feira 4. Segundo o jornal, Álvaro Antônio usou quatro candidaturas de mulheres para direcionar verbas públicas de campanha para empresas ligadas a seus assessores. O parlamentar foi o deputado federal mais votado no estado em 2018 e presidia a legenda no estado.

Apesar de figurarem entre os 20 candidatos do PSL que mais receberam dinheiro público na campanha, as quatro mulheres tiveram menos de 2.000 votos (somando-se todas as candidaturas), em um indicativo de pouco empenho na busca de eleitores. Segundo o jornal, dos 279 mil reais repassados, ao menos 85 mil reais foram depois destinados a contas de quatro empresas pertencentes a assessores, parentes ou sócios de assessores do ministro de Jair Bolsonaro.

As candidatas declararam ter gasto todo o valor que receberam nas campanhas, apesar das votações baixas. A Folha, porém, encontrou registros de que o dinheiro foi encaminhado a empresas de comunicação ou uma gráfica.

O ministro Marcelo Álvaro Antônio afirmou, por meio da assessoria, que “a distribuição do fundo partidário do PSL de Minas Gerais cumpriu rigorosamente o que determina a lei” e que “refuta veementemente a suposição com base em premissas falsas de que houve simulação de campanha com laranjas no partido.”

“Fazer ilações sobre o valor gasto por qualquer candidato e a quantidade de votos que o mesmo conquistou é, no mínimo, subestimar a democracia e o poder de análise dos eleitores”, declarou ao jornal.