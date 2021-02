Ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, testa positivo para a Covid-19

O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, testou positivo para a Covid-19 nesta terça-feira, 16. De acordo com nota emitida pela assessoria da pasta, Salles “apresentou leve febre, mas passa bem”, e deverá manter isolamento em casa, conforme orientação médica.

Salles é o 15º ministro do governo federal a ser infectado pela doença, além do presidente Jair Bolsonaro e do vice, Hamilton Mourão.