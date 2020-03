Bento Albuquerque, ministro de Minas e Energia, está com coronavírus

O presidente da República Jair Bolsonaro (PSL-RJ) afirmou que mais um integrante da comitiva que o acompanhou em viagem aos Estados Unidos, o ministro de Minas e Energia, almirante Bento Albuquerque, testou positivo para coronavírus.

Nesta quarta-feira, 18, o ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) general Augusto Heleno testou positivo para o vírus. Heleno afirmou em sua conta no Twitter que está assintomático, isolado em casa e aguardando o resultado da contraprova. Este foi o segundo exame feito pelo ministro. No dia 12 de março, o resultado deu negativo.

Com o almirante, sobe para dezessete o número de membros que integraram a comitiva de Bolsonaro ou tiveram contato com o grupo nos Estados Unidos que testaram positivo para o coronavírus. Na terça-feira 17, a contraprova realizada pelo deputado federal Daniel Freitas (PSL-SC) resultou positivo.

Além de Heleno e Freitas, testaram positivo Flavio Roscoe, presidente da Federação das Indústria do Estado de Minas Gerais (Fiemg); Marcos Troyjo, secretário especial de Comércio Exterior e Assuntos Internacionais do Ministério da Economia; Robson Braga de Andrade, presidente da Confederação Nacional da Indústria (CNI); Fabio Wajngarten, secretário de Comunicação da Presidência da República (Secom); Nelsinho Trad (PSD-MS), senador; Nestor Forster, encarregado de negócios do Brasil nos Estados Unidos; Samy Liberman, secretário Especial Adjunto de Comunicação Social da Presidência; Francis Suarez, prefeito de Miami; Sérgio Lima, publicitário que trabalha com a família Bolsonaro na criação do partido Aliança pelo Brasil; Karina Kufa, advogada de Jair Bolsonaro; e quatro integrantes da equipe de apoio da comitiva.