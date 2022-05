Ministro da Defesa: Forças Armadas estão comprometidas com democracia

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Luiz Fux, recebeu nesta terça-feira, 3, o ministro da Defesa, general Paulo Sérgio Nogueira. Na reunião, segundo nota divulgada pela Corte, o militar ressaltou o compromisso das Forças Armadas com a democracia. A agenda foi pedida por Nogueira antes de compromisso previsto com o presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Edson Fachin.

“Durante o encontro, o ministro da Defesa afirmou que as Forças Armadas estão comprometidas com a democracia brasileira e que os militares atuarão, no âmbito de suas competências, para que o processo eleitoral transcorra normalmente e sem incidentes”, informou o STF.

Na reunião, Fux afirmou que a Corte preza pela harmonia entre os poderes e pelo respeito entre as instituições. Esta foi a primeira conversa entre os dois desde que o general assumiu o comando do Ministério da Defesa e ocorre em meio a crise institucional, principalmente entre o presidente Jair Bolsonaro e o Supremo. No mesmo dia, Fux encontrou-se com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco.

(com Agência Brasil)

