AO VIVO: Ministro da CGU presta depoimento à CPI da Pandemia

Wagner Rosário, ministro da Controladoria-Geral da União (CGU), fala nesta terça-feira, 21, à CPI da Pandemia. O tema deveria ser sobre o desvio de recursos da União aos estados e municípios, mas Omar Aziz, presidente da comissão, quer mesmo que Wagner preste esclarecimentos sobre a suposta omissão da CGU nas negociações irregulares do Ministério da Saúde para a compra de vacinas.

“O que ele tem que explicar não é as operações que ele fez, é a omissão dele em relação ao governo federal. Tem que vir, mas não tem que vir para jogar para a torcida, não. Ele vai jogar aqui é no nosso campo. E Wagner Rosário, que tinha acesso a essas mensagens [sobre negociações de compra de vacinas pelo Ministério da Saúde] desde 27 de outubro de 2020, ele é um prevaricador”, disse Aziz na última terça-feira, 15, durante uma reunião na CPI.

O ministro e o presidente da comissão no Senado chegaram a trocar farpas no Twitter: “Senador Omar Aziz, calúnia é crime!!! A autoridade antecipar atribuição de culpa, antes de concluídas as apurações e formalizada a acusação também é crime!!! Aguardando ansiosamente sua convocação”, escreveu Wagner na rede social, e Aziz respondeu: “Prevaricação também é crime”.

O requerimento de convocação para o ministro da CGU foi aprovado pela comissão em junho. De acordo com Eduardo Girão (Podemos – CE), autor do pedido, o órgão enviou à CPI dados sobre 53 operações especiais que apuram desvio de recursos por estados e municípios. Segundo o senador, o valor total dos contratos chega a R$ 1,6 bilhão.

(com Agência Senado)