Ministro Celso de Mello passa a noite internado em Brasília

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Celso de Mello, de 73 anos, foi internado na tarde da quarta-feira 21 com quadro de gripe e sinusite no hospital DF Star, em Brasília. Segundo o gabinete do ministro, ele passou a noite em observação, realizando exames para afastar um possível risco de pneumonia. Ainda não há informações sobre o estado de saúde do decano nesta quinta-feira, 22, e nem sobre quando receberá alta.

Em 2012, Celso de Mello já havia sido internado com suspeita de pneumonia, mas foi liberado do hospital após dois dias de internação. Ele teve uma infecção das vias aéreas superiores e a hipótese inicial foi descartada.

Celso de Mello é o membro mais antigo do Supremo, com trinta anos de casa completados no sábado 17. O ministro foi indicado ao STF em 1989 pelo então presidente José Sarney e presidiu a Corte por dois anos, entre 1997 e 1999. O decano se aposentará compulsoriamente aos 75 anos, em 2021, e sua vaga será preenchida por um indicado pelo presidente Jair Bolsonaro (PSL).

Julgamento

Nesta quinta-feira, 22, o STF continua o julgamento sobre a constitucionalidade de dispositivos da Lei de Responsabilidade Fiscal. Entre os pontos que devem suscitar maior discussão está a possibilidade de redução de jornada e de salários dos servidores públicos por parte de estados em crise fiscal.

Até o momento, o Supremo já decidiu manter a possibilidade de a União bloquear repasses voluntários a estados e municípios caso eles não cumpram seu dever de instituir e arrecadar tributos locais. Ainda não se sabe se Mello participará da sessão.