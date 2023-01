Ministro abre mais uma investigação contra Jair Bolsonaro no TSE

O corregedor-geral da Justiça Eleitoral e ministro do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Benedito Gonçalves, confirmou nesta quinta-feira (19) que abriu mais uma ação de investigação judicial eleitoral contra o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

O procedimento investiga um eventual abuso de poder político e econômico e pode levar Bolsonaro à inelegibilidade. A coligação do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), autora do pedido, pediu a investigação pela realização de atos de campanha pelo então candidato à reeleição nas dependências do Palácio do Planalto e do Palácio da Alvorada. Entre os eventos citados, está até o anúncio de apoios para sua candidatura na disputa do segundo turno das eleições de 2022.

Na opinião da coligação, ao utilizar os locais como “palco de encontro” com governadores, deputados federais e celebridades, Bolsonaro desvirtuou a finalidade dos bens públicos com o objetivo de alavancar a sua candidatura.

Benedito Gonçalves ressaltou que a legislação eleitoral não concedeu “autorização irrestrita” para o uso de bens públicos com fins privados.

No total, o Tribunal Superior Eleitoral já soma 16 ações para investigar Jair Bolsonaro. Nem todas foram abertas.

