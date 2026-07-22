Ministra Cármen Lúcia está confirmada na 24ª edição da Flip

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A ministra Cármen Lúcia, do STF, participa da FLIP 2026. Ela lançará seu novo livro “Pela mão do povo – Democracia e voto no Brasil” e debaterá a importância feminina no STF e desafios democráticos. O evento também contará com Edilene Lôbo (TSE) e análises sobre evangélicos nas eleições.

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A ministra do Supremo Tribunal Federal, Cármen Lúcia, tem participação confirmada na Flip 2026. O evento receberá a magistrada, que vai promover o seu lançamento mais recente, o livro “Pela mão do povo – Democracia e voto no Brasil”, na próxima sexta-feira (24).

No dia seguinte, sábado (25), a ministra encerra sua agenda na 24ª edição da Festa Literária Internacional de Paraty com participação na mesa “A Juíza”, na Casa da República. Na ocasião, a única mulher a ocupar atualmente uma cadeira na Suprema Corte debaterá a importância feminina no STF e os desafios contemporâneos para o aperfeiçoamento da democracia.

Antes disso, o mesmo espaço, localizado no centro histórico do município, vai receber a ministra do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) Edilene Lôbo, além de Yuri Sanches, head de Análise Política da AtlasIntel, e a antropóloga Lívia Reis, do Instituto de Estudos da Religião (Iser), que apresentará dados sobre os evangélicos nas eleições.

A Flip 2026 começa nesta quarta-feira (22) e termina no próximo domingo, 26 de julho. Neste ano, o evento homenageia a poetisa Orides Fontela.