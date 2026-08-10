Ministério Público Eleitoral tenta cassar candidatura de neto de bicheiro, no Rio
Segundo MPE, o candidato à Alerj, João Felipe Drumond Espínola, neto de Luizinho Drumond, da Imperatriz, tem ligações com o crime
João Felipe Drumond Espínola, 24 anos, pode ser impedido de concorrer a uma vaga na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj) nas eleições desse ano. O Ministério Público Eleitoral pediu a impugnação da candidatura dele pelo PRD, por entender que ele vem utilizando as instalações da Imperatriz Leopoldinense para aumentar promover a candidatura em comunidades da Zona Norte do Rio.
João é neto do bicheiro Luizinho Drumond, ex-presidente de honra da tradicional escola de samba e um dos nomes mais proeminentes do jogo do bicho, e sobrinho de Vinícius Drumond, apontado como integrante da nova cúpula da contravenção carioca.
O candidato, segundo o MP, teria ligações com Mariana de Souza, candidata a deputada federal e esposa de Wilson Marques de Albuquerque, traficante conhecido como Zé Dirceu, foragido da Justiça de Alagoas e integrante do Comando Vermelho, a maior facção fluminense.
“João Drumond apoia toda iniciativa para afastar o crime organizado da política do país e salienta que jamais teve participação no jogo do bicho ou envolvimento com quaisquer facções ou organizações criminosas. Infelizmente as mentiras e falsas denúncias nascem de narrativas desprovidas de qualquer prova idônea e tornaram-se instrumento dos verdadeiros representantes do comando vermelho e do crime organizado.”, disse a defesa de João Felipe, para o site G1.