O Ministério Público Eleitoral (MPE) informou ser contra a realização de um segundo turno para governador no Rio de Janeiro, como pede a coligação de Eduardo Paes (PSD), candidato derrotado. O parecer assinado pelo vice-procurador-geral eleitoral, Alexandre Espinosa Bravo Barbosa, defende que a irresignação revela “mero inconformismo” com o resultado eleitoral. A decisão final está nas mãos do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

A discussão a respeito da realização de um segundo turno gira em torno da contabilização dos votos de Anthony Garotinho (Republicanos). O ex-governador era uma opção nas urnas, em outubro, e, mesmo com a candidatura indeferida, somou cerca de 274. 000 votos. Caso essa parcela fosse contabilizada, Douglas Ruas (PL) teria somado 49,27% do total — menos do que a maioria absoluta necessária para se eleger em primeiro turno (50% dos votos mais um).

Nesse cenário, Ruas enfrentaria o segundo colocado, o ex-prefeito Eduardo Paes (42,76%), no dia 25 de outubro. Em decisão posterior ao resultado do primeiro turno, porém, o TSE determinou que os votos de Garotinho não seriam contabilizados para a definição da realização de um segundo turno. Com a exclusão dessa parcela, Ruas alcançou a maioria absoluta necessária para se eleger diretamente, com 50,88% do total de votos. O processo movido pela coligação de Paes argumenta pela contabilização dos votos de Garotinho e pela realização de um segundo turno.

Parecer do MPE

O parecer enviado ao TSE aponta que a Corte já analisou o caso de Garotinho. A definição foi tomada pelo plenário do tribunal, no dia 8 de outubro, com 5 votos a favor de excluir a votação do candidato do Republicanos da conta de segundo turno e 2 contra. “A irresignação da coligação revela, portanto, mero inconformismo com a solução adotada. Os embargos de declaração não se prestam a reabrir o julgamento nem a obter pronunciamento em tese destinado a orientar casos futuros”, defende o parecer.

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O MPE se manifestou também em relação ao pedido do PSB de se juntar ao processo em favor da realização de um segundo turno. No parecer, Barbosa defende que os interesses do partido são políticos, e não jurídicos, e ainda que o órgão regional da legenda já integra a coligação que move o recurso.