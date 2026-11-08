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Política

Ministério dos Direitos Humanos cobra investigação de ameaças contra Ana Elisa

Na véspera, em vídeo divulgado nas redes sociais, deputada federal eleita revelou detalhes de e-mail com teor racista e misógino enviado a ela

Por Paula Freitas Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 8 nov 2026, 17h15 | Atualizado em 8 nov 2026, 17h15
Jovem mulher negra sorridente, com tranças e miçangas de madeira, vestindo camiseta vermelha e calça branca, faz o L com a mão direita, com unhas vermelhas. Ela está ao lado de uma cabine de votação branca com os dizeres JUSTIÇA ELEITORAL e CABINA DE VOTAÇÃO em preto, em um ambiente escolar
Ana Elisa -  (Reprodução/Instagram)
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O Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania (MDHC) defendeu neste domingo, 8, a “necessidade de investigação e responsabilização por ameaças” contra a deputada federal eleita Ana Elisa (PT). Na véspera, em vídeo divulgado nas redes sociais, a parlamentar de 21 anos detalhou o conteúdo de um e-mail violento enviado a ela, que anda com escolta policial 24 horas por dia.

“Vou estuprar e matar a deputada federal Ana Elisa”, começa a ameaça, lida por ela em vídeo. “Ana Elisa, escuta bem, porque eu já estou dentro da tua casa, esperando que tu abras a porta para te arrancar pelos cabelos, jogar-te contra o meu muro de concreto. Tu achas que estas seguras atrás daqueles títulos políticos caros, enquanto homens brancos, como nós, sofrem? Não faça-me rir.”

“Amanhã, ao meio-dia, exatamente quando o Sol bater no teu rosto, vou rasgar aquela blusa ridícula rosa do teu corpo, sem te dar sequer um segundo para gritar ou implorar piedade”, continua o texto, acrescentando: “Você merece essa destruição lenta e agonizante, porque tem a audácia de representar filhotes de macacos no parlamento.”

+ O espinhoso desafio da deputada eleita Ana Elisa

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Em nota, o MDHC informou que a deputada “está sendo atendida pelo Programa de Proteção aos Defensores de Direitos Humanos, Comunicadores e Ambientalistas (PPDDH), que em Minas Gerais funciona em parceria com o governo estadual”. Ela é acompanhada, segundo o comunicado, desde 9 de outubro, após o primeiro turno das eleições. A iniciativa prevê análise de risco, medidas protetivas e encaminhamento de denúncias às autoridades competentes.

“Para preservar a segurança da protegida, a maior parte das medidas adotadas ou em avaliação não é divulgada”, disse a pasta. “O PPDDH alcança todo o território nacional, atua em parceria com 16 estados e atende hoje mais de 1.500 cidadãos brasileiros. O Ministério reafirma seu compromisso com a proteção dos direitos humanos e com o enfrentamento da violência política, de gênero e de raça.”

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