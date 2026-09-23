A nova pesquisa AtlasIntel sobre a disputa pelo governo de Minas Gerais
Favorito, senador Cleitinho Azevedo deverá enfrentar o deputado federal Patrus Ananias (PT), representante de Lula no estado, no segundo turno
A disputa de segundo turno pelo governo de Minas Gerais começa a se definir com maior clareza do que antes, segundo nova pesquisa do AtlasIntel, divulgada nesta quarta-feira, 23. Para fazer o levantamento, foram ouvidos 1. 799 eleitores do estado entre os dias 15 e 20 de setembro, gerando documento com margem de erro de dois pontos percentuais, cujo nível de confiança é de 95%.
Favorito, o senador Cleitinho Azevedo (Republicanos) lidera as intenções de voto do primeiro turno, com 39,3%. O segundo lugar consolidado é do deputado federal Patrus Ananias (PT), que tem 31% e é o representante do presidente Lula no estado.
Nenhum outro candidato aparece com dois dígitos, o que demonstra que a candidatura petista terminou por deixar a campanha do ex-prefeito de Belo Horizonte Alexandre Kalil (PDT) para trás. Ele aparece com 8,3%.
Primeiro turno
- Cleitinho Azevedo (Republicanos): 39,3%
- Patrus Ananias (PT): 31,0%
- Alexandre Kalil (PDT): 8,3%
- Flávio Roscoe (PL): 7,3%
- Mateus Simões (PSD): 5,6%
- Gabriel (MDB): 2,7%
- Ben Mendes (Missão): 1,4%
- Outros: 0,5%
- Voto branco/nulo: 2,3%
- Não sei: 1,5%
Outros: Indira Xavier (UP): 0,3%; Professor Túlio Lopes (PCB): 0,2%
Henrique Áreas (PCO) e Rafael Duda (PSTU) não pontuaram.
Segundo turno
Cenário 1:
Apesar de ter se consolidado para ir ao segundo turno, Patrus perderia na segunda etapa eleitoral para o senador Cleitinho, por uma diferença de 12 pontos percentuais.
- Cleitinho Azevedo: 53,1%
- Patrus Ananias: 41,1%
- Branco / Nulo / Não sei: 5,8%
Cenário 2:
- Cleitinho Azevedo: 51,2%
- Alexandre Kalil: 36,8%
- Branco / Nulo / Não sei: 12,1%
Cenário 3:
- Cleitinho Azevedo: 51,4%
- Gabriel: 23,3%
- Branco / Nulo / Não sei: 25,3%
Cenário 4:
- Patrus Ananias: 43,8%
- Mateus Simões: 31,9%
- Branco / Nulo / Não sei: 24,3%
Cenário 5:
- Patrus Ananias: 42,7%
- Flávio Roscoe: 33,9%
- Branco / Nulo / Não sei: 23,4%
O governo de Mateus Simões (PSD) na opinião dos mineiros
- Desaprovo: 53%
- Aprovo: 25%
- Não sei: 22%
O governo de Romeu Zema (Novo) na opinião dos mineiros
- Desaprovo: 59,7%
- Aprovo: 37,6%
- Não sei: 2,8%
Manutenção ou mudança da gestão Zema-Simões
- Prefiro alguém que faça uma gestão diferente da atual: 73,4%
- Prefiro alguém que dê continuidade à gestão atual: 22,0%
- Não sei: 4,6%
A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número MG-03290/2026.