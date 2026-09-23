A nova pesquisa AtlasIntel sobre a disputa pelo governo de Minas Gerais

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Uma nova pesquisa eleitoral em Minas Gerais revela cenários para o primeiro e segundo turno, com destaque para Cleitinho Azevedo e Patrus Ananias. O levantamento também sonda a aprovação das gestões de Mateus Simões e Romeu Zema, e a preferência dos eleitores por continuidade ou mudança.

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A disputa de segundo turno pelo governo de Minas Gerais começa a se definir com maior clareza do que antes, segundo nova pesquisa do AtlasIntel, divulgada nesta quarta-feira, 23. Para fazer o levantamento, foram ouvidos 1. 799 eleitores do estado entre os dias 15 e 20 de setembro, gerando documento com margem de erro de dois pontos percentuais, cujo nível de confiança é de 95%.

Favorito, o senador Cleitinho Azevedo (Republicanos) lidera as intenções de voto do primeiro turno, com 39,3%. O segundo lugar consolidado é do deputado federal Patrus Ananias (PT), que tem 31% e é o representante do presidente Lula no estado.

Nenhum outro candidato aparece com dois dígitos, o que demonstra que a candidatura petista terminou por deixar a campanha do ex-prefeito de Belo Horizonte Alexandre Kalil (PDT) para trás. Ele aparece com 8,3%.

Primeiro turno

Cleitinho Azevedo (Republicanos): 39,3%

Patrus Ananias (PT): 31,0%

Alexandre Kalil (PDT): 8,3%

Flávio Roscoe (PL): 7,3%

Mateus Simões (PSD): 5,6%

Gabriel (MDB): 2,7%

Ben Mendes (Missão): 1,4%

Outros: 0,5%

Voto branco/nulo: 2,3%

Não sei: 1,5%

Outros: Indira Xavier (UP): 0,3%; Professor Túlio Lopes (PCB): 0,2%

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Henrique Áreas (PCO) e Rafael Duda (PSTU) não pontuaram.

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Segundo turno

Cenário 1:

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Apesar de ter se consolidado para ir ao segundo turno, Patrus perderia na segunda etapa eleitoral para o senador Cleitinho, por uma diferença de 12 pontos percentuais.

Cleitinho Azevedo: 53,1%

Patrus Ananias: 41,1%

Branco / Nulo / Não sei: 5,8%

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Cenário 2:

Cleitinho Azevedo: 51,2%

Alexandre Kalil: 36,8%

Branco / Nulo / Não sei: 12,1%

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Cenário 3:

Cleitinho Azevedo: 51,4%

Gabriel: 23,3%

Branco / Nulo / Não sei: 25,3%

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Cenário 4:

Patrus Ananias: 43,8%

Mateus Simões: 31,9%

Branco / Nulo / Não sei: 24,3%

Cenário 5:

Patrus Ananias: 42,7%

Flávio Roscoe: 33,9%

Branco / Nulo / Não sei: 23,4%

O governo de Mateus Simões (PSD) na opinião dos mineiros

O governo de Romeu Zema (Novo) na opinião dos mineiros

Desaprovo: 59,7%

Aprovo: 37,6%

Não sei: 2,8%

Manutenção ou mudança da gestão Zema-Simões

Prefiro alguém que faça uma gestão diferente da atual: 73,4%

Prefiro alguém que dê continuidade à gestão atual: 22,0%

Não sei: 4,6%

A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número MG-03290/2026.