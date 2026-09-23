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Política

A nova pesquisa AtlasIntel sobre a disputa pelo governo de Minas Gerais

Favorito, senador Cleitinho Azevedo deverá enfrentar o deputado federal Patrus Ananias (PT), representante de Lula no estado, no segundo turno

Por Pedro Jordão Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 23 set 2026, 12h00 | Atualizado em 23 set 2026, 12h17
Três homens em close-up, lado a lado. Da esquerda para a direita: um homem de cabelo escuro e barba rala, vestindo terno e gravata cinza, com expressão séria; um homem de cabelo castanho e barba grisalha, camisa branca aberta, olhando para frente; e um homem de óculos, barba e cabelo grisalhos, terno escuro e gravata listrada, sorrindo levemente
 (Marcelo Camargo/Agência Brasil, Coligação Coragem e Trabalho/Divulgação e Ton Molina/Agência Senado/Reprodução)
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A nova pesquisa AtlasIntel sobre a disputa pelo governo de Minas Gerais Priorizar nos meus resultados Google

A disputa de segundo turno pelo governo de Minas Gerais começa a se definir com maior clareza do que antes, segundo nova pesquisa do AtlasIntel, divulgada nesta quarta-feira, 23. Para fazer o levantamento, foram ouvidos 1. 799 eleitores do estado entre os dias 15 e 20 de setembro, gerando documento com margem de erro de dois pontos percentuais, cujo nível de confiança é de 95%.

Favorito, o senador Cleitinho Azevedo (Republicanos) lidera as intenções de voto do primeiro turno, com 39,3%. O segundo lugar consolidado é do deputado federal Patrus Ananias (PT), que tem 31% e é o representante do presidente Lula no estado.

Nenhum outro candidato aparece com dois dígitos, o que demonstra que a candidatura petista terminou por deixar a campanha do ex-prefeito de Belo Horizonte Alexandre Kalil (PDT) para trás. Ele aparece com 8,3%.

Siga

Primeiro turno

  • Cleitinho Azevedo (Republicanos): 39,3%
  • Patrus Ananias (PT): 31,0%
  • Alexandre Kalil (PDT): 8,3%
  • Flávio Roscoe (PL): 7,3%
  • Mateus Simões (PSD): 5,6%
  • Gabriel (MDB): 2,7%
  • Ben Mendes (Missão): 1,4%
  • Outros: 0,5%
  • Voto branco/nulo: 2,3%
  • Não sei: 1,5%

Outros: Indira Xavier (UP): 0,3%; Professor Túlio Lopes (PCB): 0,2%

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Henrique Áreas (PCO) e Rafael Duda (PSTU) não pontuaram.

Lula x Flávio: surpresas e reviravoltas da corrida eleitoral

Segundo turno

Cenário 1:

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Apesar de ter se consolidado para ir ao segundo turno, Patrus perderia na segunda etapa eleitoral para o senador Cleitinho, por uma diferença de 12 pontos percentuais.

  • Cleitinho Azevedo: 53,1%
  • Patrus Ananias: 41,1%
  • Branco / Nulo / Não sei: 5,8%
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Cenário 2:

  • Cleitinho Azevedo: 51,2%
  • Alexandre Kalil: 36,8%
  • Branco / Nulo / Não sei: 12,1%
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Cenário 3:

  • Cleitinho Azevedo: 51,4%
  • Gabriel: 23,3%
  • Branco / Nulo / Não sei: 25,3%
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Cenário 4:

  • Patrus Ananias: 43,8%
  • Mateus Simões: 31,9%
  • Branco / Nulo / Não sei: 24,3%

Cenário 5:

  • Patrus Ananias: 42,7%
  • Flávio Roscoe: 33,9%
  • Branco / Nulo / Não sei: 23,4%

O governo de Mateus Simões (PSD) na opinião dos mineiros

  • Desaprovo: 53%
  • Aprovo: 25%
  • Não sei: 22%

    O governo de Romeu Zema (Novo) na opinião dos mineiros

    • Desaprovo: 59,7%
    • Aprovo: 37,6%
    • Não sei: 2,8%

    Manutenção ou mudança da gestão Zema-Simões

    • Prefiro alguém que faça uma gestão diferente da atual: 73,4%
    • Prefiro alguém que dê continuidade à gestão atual: 22,0%
    • Não sei: 4,6%

    A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número MG-03290/2026.

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