Militantes de esquerda acusam deputado bolsonarista de violência no RJ

Militantes e políticos de partidos de esquerda estão acusando o deputado bolsonarista Rodrigo Amorim (PTB-RJ) de violência durante uma passeata de Marcelo Freixo, pré-candidato ao governo do Rio de Janeiro pelo PSB, neste sábado, 16. Segundo relatos publicados no Twitter, Amorim apareceu com um grupo de pessoas que agrediram física e verbalmente os participantes da caminhada de Freixo na a Praça Saenz Peña, localizada no bairro da Tijuca, zona norte da capital fluminense.

Há relatos de que no grupo de Amorim havia gente armada. VEJA procurou tanto o deputado estadual quanto Marcelo Freixo pelo WhatsApp das campanhas de ambos, mas não obteve resposta dos dois até a publicação deste texto.

“Rodrigo Amorim veio para cima de uma atividade pacífica de uma atividade com o Freixo aqui no Rio. Xingaram, ameaçaram e fizeram questão de mostrar que estavam armados. Para evitar mais confusão, Freixo se retirou. Não vamos normalizar essa violência!”, escreveu de Elika Takimoto (PT-RJ), pré-candidata a deputada estadual, que também publicou um vídeo mostrando a presença do deputado. As imagens, gravadas por uma pessoa não identificada, exibem Amorim caminhando cercado de apoiadores, que xingam e intimidam o homem que está filmando. “Cala a boca!”, ordena Amorim em um trecho. Um militante de direita chama o de esquerda de “merda”.

Segue uma parte do que acabamos de enfrentar aqui. Precisamos de segurança para fazer nossa campanha! Nem começou e já estamos assim?! pic.twitter.com/2xqVaRznwi — Elika Takimoto (@elikatakimoto) July 16, 2022

“Deputado Rodrigo Amorim e um bando de homens armados partiram para cima com agressões morais e físicas, quebraram bandeiras para nos intimidar”, escreveu a deputada federal Jandira Feghali (PCdoB-RJ). “É um absurdo o que aconteceu há pouco na Praça Saens Peña, na Tijuca. Toda solidariedade ao Marcelo Freixo. A violência política bolsonarista segue acontecendo”, disse a ex-governadora Benedita da Silva (PT).

A atriz Lucélia Santos também esteve no ato e compartilhou o que viu. “Aconteceu agora! O deputado estadual Rodrigo Amorim, acompanhado de homens (vários armados) encurralaram a nossa caminhada pacífica Lula-Freixo aqui na Tijuca. Foi estarrecedora a violência com que eles nos atacaram: quebraram bandeiras e gritaram ameaças. Não nos intimidarão!”, escreveu a artista, que é pré-candidata a deputada federal pelo Rio.

Continua após a publicidade

Aconteceu agora! O deputado estadual Rodrigo Amorim, acompanhado de homens (vários armados) encurralaram a nossa caminhada pacífica Lula-Freixo aqui na Tijuca. Foi estarrecedora a violência com que eles nos atacaram: quebraram bandeiras e gritaram ameaças.

Não nos intimidarão! — Lucélia Santos (@luceliaoficial) July 16, 2022

Políticos de esquerda que estavam no ato, como o pré-candidato a deputado estadual Rodrigo Mondego (PT), anunciaram que iriam registrar um boletim de ocorrência na polícia. Até o momento, Marcelo Freixo não se manifestou pelas redes sociais.

URGENTE Eu e outros militantes de esquerda estávamos em uma caminhada c/ o Freixo na Praça Saenz Pena quando fomos atacados por um grupo armado bolsonarista liderado pelo Dep. Rodrigo Amorim, q nos agrediu, quebrou bandeiras e nos ameaçou. Estamos indo p/ a delegacia fazer o RO. — Rodrigo Mondego (@rodrigomondego) July 16, 2022

Rodrigo Amorim ficou célebre quando, na campanha eleitoral de 2018, apareceu rasgando uma placa de rua em homenagem à vereadora Marielle Franco (PSOL), assassinada a tiros em março daquele ano, em um crime que até hoje não foi inteiramente solucionado. À época candidato a deputado estadual pelo PSL, Amorim praticou o ato junto com o então candidato a deputado federal Daniel Silveira — ambos se elegeram pelo PSL.