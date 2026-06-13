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Política

Militante de esquerda confirma ameaças de morte a candidato a governador do RS

Cleomar dos Santos lamentou não ter conseguido "explodir a cabeça" do ex-líder da oposição na Câmara dos Deputados -- mas agora se diz arrependido

Por Hugo Marques Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 13 jun 2026, 11h11
Homem de pele morena, cabelo escuro e curto, vestindo camiseta verde-limão com gola preta, ao lado de uma tela de celular com um tweet de Zucco e um comentário de Cleomar Santos com ameaça de violência
Cleomar dos Santos e uma de suas ameaças na internet -  (./Reprodução)
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Nos últimos dois anos, o deputado federal Luciano Zucco (PL-RS), pré-candidato ao governo do Rio Grande do Sul, recebeu seguidas ameaças de morte oriundas de um perfil que se identificava como de esquerda e postava mensagens de apoio ao presidente Lula. Ex-líder da oposição na Câmara, Zucco é um dos representantes do bolsonarismo no estado.

As ameaças partiam do endereço @cleomarsantos72400670. Algumas eram bem explícitas. Em setembro passado, quando Zucco anunciou a participação em um desfile em Porto Alegre, o internauta atacou: “Perdi a oportunidade de estourar a cabeça desse defensor de pedófilo, bolsonarista, safado”.

Depois, em outra ameaça, disse que iria “garantir” a ida do parlamentar “pro inferno”.

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O Departamento de Polícia Legislativa da Câmara instaurou uma investigação e conseguiu identificar o autor. Trata-se de Cleomar dos Santos, funcionário de uma empresa que vende bolsas, 47 anos, morador de Novo Hamburgo (RS). Ele foi ouvido na  3ª Delegacia de Polícia do Rio Grande do Sul.

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Com passagem por roubo pelo Presídio Central de Porto Alegre em 2003, Cleomar confirmou que utilizou sua conta na internet para ameaçar o deputado. As postagens, segundo ele, foram motivadas  por desentendimento político, já que ele se disse militante de “esquerda e do PT”.

Cleomar afirmou que as ameaças ao deputado foram feitas “no calor da emoção” e negou que quisesse realmente fazer algum tipo de mau ao candidato. “Sobre a expressão ‘perdi a oportunidade de estourar a cabeça” , ele se mostrou arrependido e pediu perdão pela mensagem..

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Depois das ameaças,  Zucco passou a viajar para Porto Alegre cercado por dois seguranças da Polícia Legislativa da Câmara. Os agentes acompanham o candidato dia e noite em eventos na capital e nas cidades do interior. Tenente-coronel do Exército, o deputado foi aconselhado a se proteger diante do acirramento da disputa que ainda sequer começou oficialmente.

Há algum tempo, as ameaças e tentativas de intimidação a políticos deixaram de ser tratadas como prováveis blefes, principalmente depois que, em 2018, Adélio Bispo de Oliveira esfaqueou o então candidato a presidente Jair Bolsonaro.

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Mais recentemente, a deputada Carol Dartora (PT-PR) recebeu mensagens com ataques racistas. No ano passado, um estudante foi detido em São Mateus, no Espírito Santo, depois de ameaçar de morte o deputado Nikolas Ferreira (PL-MG) pelas redes sociais.

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