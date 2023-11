Milei convida Lula para posse e fala em “construção de laços” com o Brasil

O presidente eleito da Argentina, Javier Milei, enviou uma carta ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva em que convidou o brasileiro para sua posse e afirmou o desejo de reforçar a relação entre os países. O documento foi entregue pela futura chanceler da Argentina, Diana Mondino, ao ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, durante uma reunião em Brasília neste domingo, 26.

“Te envio esta mensagem, com as minhas cordiais saudações, com objetivo de lhe transmitir o convite para se juntar a mim, no próximo dia 10 de dezembro, nos eventos que teremos aqui por ocasião de minha posse presidencial. Sei que o senhor conhece e valoriza cabalmente o que significa este momento de transição para o processo histórico da Argentina, seu povo, e naturalmente para mim e a equipe de colaboradores que me acompanharão na próxima gestão do governo”, diz Milei.

O presidente eleito afirmou que as duas nações tem muitos desafios pela frente e disse estar convencido de que “uma troca nos campos econômico, social e cultural, baseada nos princípios da liberdade, nos posicionará como países competitivos em que seus cidadãos podem desenvolver ao máximo suas capacidades e, assim, escolher o futuro que desejam.”

Milei disse ainda que os países estão “intimamente ligados pela geografia e pela história” e declarou que deseja seguir com uma atuação conjunta que resulte em crescimento e prosperidade para argentinos e brasileiros. “Desejo que o tempo em comum como presidentes e chefes de governo seja uma etapa de trabalho frutífero e construção de laços que consolidem o papel que a Argentina e o Brasil podem e devem cumprir na Conferência das Nações”, diz. Ele encerra a carta com saudações de “estima e respeito” a Lula e diz esperar ver o petista na posse.

O gesto de Milei é mais um aceno ao governo brasileiro, que temia um desgaste entre os países após ataques de Milei a Lula na campanha eleitoral. O argentino chegou a dizer que cortaria relações com o Brasil. O petista ainda não confirmou se irá ou não à posse em Buenos Aires.

