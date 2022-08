Michelle roubou a cena em lançamento de campanha de Damares Alves

O lançamento oficial da campanha da ex-ministra Damares Alves (Republicanos-DF) ao Senado Federal foi mais uma oportunidade para a primeira-dama Michelle Bolsonaro mostrar um talento recém-revelado: a desenvoltura no palanque. O evento que aconteceu na noite de segunda-feira, em Brasília, contou com a presença de mais de 4 mil pessoas. “Damares, eu estou aqui pra você e por você”, disse Michelle, que comandou a cerimônia, alternando falas entre política e religião.

A primeira-dama e a ex-ministra da Mulher trabalharam juntas no governo e ambas são evangélicas. “Vou orar a Deus pra que aquela cadeira do Senado seja ocupada por uma mulher de valores e de princípios. Brasília merece uma representante digna”, disse Michelle, bastante aplaudida e, depois da solenidade, assediada por pedidos de fotografias.

Damares Alves disputa a vaga no Senado com a também ex-ministra Flávia Arruda (PL-DF). Novata na política, ela já aparece em segundo lugar nas pesquisas de intenção de voto. A candidata do Republicanos disse a VEJA que sua candidatura e o apoio da primeira-dama eram a realização de um sonho.