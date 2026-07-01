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Política

Michelle foi atacada nas redes por pessoas ligadas a Eduardo Bolsonaro, diz Bia Kicis

Em entrevista ao VEJA em Foco, deputada afirma que a ex-primeira-dama foi alvo de aliados da família

Por Redação 1 jul 2026, 20h45 | Atualizado em 1 jul 2026, 20h50
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Michelle foi atacada nas redes por pessoas ligadas a Eduardo Bolsonaro, diz Bia Kicis Priorize VEJA no Google

A deputada federal Bia Kicis (PL-DF) afirmou que Michelle Bolsonaro foi alvo de ataques nas redes sociais por pessoas ligadas ao ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) e que isso pode ter contribuído para que ela decidisse publicar o vídeo em que afirma ter sido maltratada por Flávio Bolsonaro (PL-RJ). Em entrevista ao programa VEJA em Foco, apresentado por Marcela Rahal, a parlamentar disse acreditar que esse ambiente de hostilidade contribuiu para o desgaste entre a ex-primeira-dama e Flávio.

Segundo Kicis, Michelle ficou profundamente incomodada com as críticas recebidas e esperava uma atuação mais firme para conter os ataques. Ainda assim, a deputada fez questão de diferenciar a atuação de Flávio das manifestações de apoiadores.

Flávio participou dos ataques?

Na avaliação de Bia Kicis, não. A parlamentar afirmou que nunca viu o senador dirigir ataques públicos à madrasta e disse que o conflito entre ambos ocorreu nos bastidores. “De fato, ela foi muito atacada nas redes sociais, não pelo Flávio. O Flávio nunca atacou a Michelle”, afirmou.

Segundo a deputada, a principal insatisfação da ex-primeira-dama estaria relacionada ao fato de pessoas ligadas à família Bolsonaro, especialmente ao entorno de Eduardo Bolsonaro, terem feito críticas públicas sem que houvesse uma iniciativa para conter a situação. “A queixa da Michelle é mais pelo fato de ela ter sido atacada por pessoas até da família ou ligadas à família. No caso dos Estados Unidos, pessoas ligadas ao Eduardo.”

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Ao comentar os desdobramentos da crise, Bia Kicis afirmou que as disputas internas favorecem adversários políticos e pediu que lideranças e apoiadores evitem alimentar novos conflitos.

Segundo ela, Michelle deveria passar alguns dias afastada das redes sociais, enquanto Flávio deve concentrar esforços na campanha eleitoral. Para a deputada, o momento exige união e o encerramento das disputas públicas dentro do campo da direita.

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VEJA+IA: Este texto resume um trecho do programa audiovisual VEJA em Foco (confira o vídeo acima). Conteúdo produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.

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Bia Kicis
Eduardo Bolsonaro
Flávio Bolsonaro
Marcela Rahal
Michelle Bolsonaro
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