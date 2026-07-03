Michelle enaltece política do governo Lula, após briga com Flávio

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Após desentendimentos recentes, Michelle Bolsonaro surpreende ao elogiar publicamente uma política do governo Lula: a Política Nacional de Educação Bilíngue de Surdos. Ela destacou a autonomia e o protagonismo que a iniciativa traz para a comunidade surda, classificando-a como “um sonho realizado” para um Brasil mais acessível.

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Após se desentender publicamente com o enteado e pré-candidato à Presidência, Flávio Bolsonaro (PL-RJ), a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) usou as suas redes sociais para elogiar uma política do governo Lula. Em uma postagem, ela parabenizou a comunidade surda pela Política Nacional de Educação Bilingue de Surdos, lançada pelo Ministério da Educação nesta sexta-feira.

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“A educação bilingue se tornou uma modalidade separada da Educação Especial, trazendo mais autonomia e protagonismo para a comunidade surda. […] É um sonho realizado! Seguimos trabalhando por um Brasil mais acessível e com oportunidades para todos”, afirmou Michelle.

De acordo com o MEC, apenas 12% das redes de ensino dispõem de materiais pedagógicos adequados em Libras. As provas, no formato VídeoLibras, alcançam somente 1,31% dos estudantes e, embora cerca de 51% das escolas possuam Salas de Recursos Multifuncionais, ainda há carência de apoio bilíngue especializado.

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Além disso, apenas 2.501 professores possuem formação continuada em educação bilíngue de surdos, reflexo da reduzida oferta de cursos de pedagogia bilíngue no país.

A nova política busca ampliar o acesso, a permanência e melhorar a aprendizagem de estudantes surdos.

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