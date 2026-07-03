Michelle enaltece política do governo Lula, após briga com Flávio
Em uma postagem, ex-primeira-dama parabenizou a comunidade surda pela Política Nacional de Educação Bilingue de Surdos, lançada pelo Ministério da Educação
Após se desentender publicamente com o enteado e pré-candidato à Presidência, Flávio Bolsonaro (PL-RJ), a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) usou as suas redes sociais para elogiar uma política do governo Lula. Em uma postagem, ela parabenizou a comunidade surda pela Política Nacional de Educação Bilingue de Surdos, lançada pelo Ministério da Educação nesta sexta-feira.
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“A educação bilingue se tornou uma modalidade separada da Educação Especial, trazendo mais autonomia e protagonismo para a comunidade surda. […] É um sonho realizado! Seguimos trabalhando por um Brasil mais acessível e com oportunidades para todos”, afirmou Michelle.
De acordo com o MEC, apenas 12% das redes de ensino dispõem de materiais pedagógicos adequados em Libras. As provas, no formato VídeoLibras, alcançam somente 1,31% dos estudantes e, embora cerca de 51% das escolas possuam Salas de Recursos Multifuncionais, ainda há carência de apoio bilíngue especializado.
Além disso, apenas 2.501 professores possuem formação continuada em educação bilíngue de surdos, reflexo da reduzida oferta de cursos de pedagogia bilíngue no país.
A nova política busca ampliar o acesso, a permanência e melhorar a aprendizagem de estudantes surdos.