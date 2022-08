Michelle diz que Planalto era ‘consagrado a demônios’ antes de Bolsonaro

A primeira-dama Michelle Bolsonaro manifestou neste domingo, 7, o protagonismo que deve ter a partir de agora na campanha à reeleição do presidente Jair Bolsonaro. Escalada a um posto estratégico para captar o voto feminino, Michelle foi a estrela de um culto religioso do qual participou ao lado o marido em Belo Horizonte (MG). Durante a cerimônia, ela discursou por cinco minutos e afirmou que antes do governo Bolsonaro, o Planalto era “consagrado a demônios”.

“Podem me chamar de fanática, podem me chamar de louca. Eu vou continuar louvando nosso Deus. Vou continuar orando […] porque, por muitos anos, por muito tempo, aquele lugar foi consagrado a demônios. Planalto consagrado a demônios. E, hoje, consagrado ao Senhor Jesus”, disse a primeira-dama durante sua fala no culto na Igreja Batista de Lagoinha, na capital mineira.

Ela e Bolsonaro participaram da cerimônia em comemoração aos 50 anos de atuação do pastor Marcio Valadão no comando da igreja. Na convenção que o PL oficializou a candidatura de Bolsonaro ao Planalto, em julho, Michelle também discursou, em uma fala repleta de referências religiosas. Além disso, citou o atentado a faca sofrido por Bolsonaro em Juiz de Fora, em Minas Gerais, durante a campanha de 2018.

No discurso feito neste domingo na igreja, Michelle admitiu que não tem sido fácil e disse que é uma “guerra do bem contra o mal”. “É um momento muito difícil, irmãos. Não tem sido fácil. É uma briga, uma guerra do bem contra o mal. Mas eu creio que nós vamos vencer, porque Jesus já venceu na cruz e no calvário”, acrescentou a primeira-dama.