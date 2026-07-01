Michelle deve ficar afastada das redes porque sofre pressão muito grande, diz aliada

A deputada federal Bia Kicis (PL-DF) afirmou que Michelle Bolsonaro merece reduzir sua presença nas redes sociais nos próximos dias para aliviar a pressão enfrentada após sua saída da presidência do PL Mulher e os recentes atritos públicos com o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ). Em entrevista ao VEJA em Foco, apresentado por Marcela Rahal, a parlamentar disse acreditar que a ex-primeira-dama precisa de um período de tranquilidade antes de retomar as atividades políticas.

“Eu acho que a Michelle merece ficar uns dias um pouco sossegada, quieta, um pouco afastada das redes, porque a pressão que ela sofre é muito grande.” Segundo Kicis, o momento exige cautela e uma redução das tensões dentro do grupo político.

Como a deputada avalia a crise entre Michelle e Flávio?

Na avaliação da parlamentar, a disputa pública entre Michelle e Flávio não beneficia nenhum dos dois nem o projeto político defendido pelo partido. Ela afirmou que divergências deveriam ter sido resolvidas de forma reservada e reiterou que pretende atuar para promover uma reconciliação. “As brigas precisam passar.”

Bia Kicis disse que diversas pessoas próximas aos dois estariam dispostas a colaborar para restabelecer o diálogo e defendeu que ambos deixem o episódio para trás.

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Qual deve ser a prioridade de Flávio Bolsonaro, segundo Kicis?

Enquanto recomenda que Michelle diminua a exposição pública, a deputada afirmou que Flávio Bolsonaro deve concentrar seus esforços na campanha eleitoral.

Segundo ela, o senador precisa manter o foco nas atividades políticas e evitar que novos episódios desviem a atenção do grupo. Kicis citou uma reunião realizada nesta quarta com mulheres apoiadoras, na qual, segundo afirmou, recebeu manifestações de apoio ao senador.

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“O Flávio precisa trabalhar, precisa focar na campanha. Nós estamos aqui para ajudar o Flávio na campanha.”

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Qual foi o recado aos aliados?

Ao final da entrevista, Bia Kicis fez um apelo para que lideranças e influenciadores do campo conservador evitem declarações públicas que possam ampliar a crise. Sem citar apenas o episódio envolvendo Michelle, a deputada afirmou que integrantes do grupo precisam refletir sobre o impacto de suas manifestações. “Pensem antes de abrir a boca o que é que você vai dizer que vai contribuir para a campanha.”

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Ela acrescentou que críticas e divergências devem ser tratadas em ambientes privados e defendeu que o grupo mantenha o foco na disputa eleitoral, evitando novos conflitos internos.

VEJA+IA: Este texto resume um trecho do programa audiovisual VEJA em Foco (confira o vídeo acima). Conteúdo produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana. Continua após a publicidade