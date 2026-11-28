A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro foi às redes sociais neste sábado para celebrar os 19 anos de casamento com o ex-presidente Jair Bolsonaro.

“A água-marinha simboliza serenidade e harmonia. Para mim, representa o amor que construímos: um amor que encontra calma mesmo nos dias difíceis e nos mantém unidos em todos os momentos”, escreveu Michelle em referência às bodas de água-marinha.

A mais nova ocupante de uma cadeira no Senado destacou que o dia começou mais feliz porque o marido acordou cantando para ela.

“Jair Messias Bolsonaro, eu te amo e te amarei de todo o meu coração, nos dias bons e nos dias maus. Que sigamos sempre unidos, cuidando um do outro e celebrando a bênção de caminharmos juntos. Seremos uma só aliança, para sempre!”, declarou Michelle.