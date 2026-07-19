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Política

Michelle fecha porta para Zema e mantém suspense sobre candidatura ao Senado

Ex-primeira-dama afirmou que não há 'nenhuma possibilidade' de ser vice do ex-governador de Minas, pré-candidato a presidente

Por Rayssa Motta Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 19 jul 2026, 11h42 | Atualizado em 19 jul 2026, 11h44
DESAVENÇAS - Michelle: críticas ao enteado também nos bastidores
Michelle Bolsonaro reavalia candidatura ao Senado após embate com Flávio. (Beto Barata/PL/.)
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A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL), pré-candidata ao Senado no Distrito Federal, negou qualquer negociação para ser vice na chapa de Romeu Zema (Novo) à Presidência. O ex-governador de Minas Gerais declarou neste sábado, 18, que ela seria uma “possibilidade” para o cargo. “Não há nenhuma possibilidade disso acontecer”, descartou Michelle. 

Em publicação nas redes sociais, a ex-primeira-dama afirmou que ainda não bateu o martelo sobre qualquer candidatura nas eleições de 2026, inclusive ao Senado. Michelle também destacou que um mesmo partido não pode ter dois nomes concorrendo em chapas diferentes. O PL já tem o senador Flávio Bolsonaro na corrida ao Palácio do Planalto.

A definição dos vices se mostrou um xadrez complicado tanto para Flávio quanto para Zema. No início do ano, os dois chegaram a cogitar fundir as candidaturas em uma única chapa, mas os planos não foram para frente. O senador busca uma mulher para o cargo, em uma tentativa de estancar a crise criada pelas rusgas com a madrasta e, ao mesmo tempo, melhorar o desempenho junto ao eleitorado feminino. O ex-governador também se vê em uma situação difícil e pode deixar a definição de um nome para depois da convenção partidária. O Partido Novo tenta de sair do isolamento para conseguir uma composição com legendas da centro-direita, que flertam com a neutralidade na corrida presidencial.

A candidatura de Michelle também é incerta. Após vir a público criticar Flávio Bolsonaro, a ex-primeira-dama deixou a presidência do PL Mulher e se distanciou de lideranças do partido.

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