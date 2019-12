Michelle Bolsonaro passará por cirurgia às vésperas do Réveillon

A primeira-dama, Michelle Bolsonaro, passará por uma cirurgia nos próximos dias, afirmou o presidente Jair Bolsonaro em conversar com jornalistas, nesta sexta-feira, 27. Ele, contudo, manteve a viagem de Ano Novo junto da família para a Base Naval de Aratu, na Bahia. A esposa ficará em Brasília durante o Réveillon. Segundo a própria primeira-dama, a operação não é grave. “Coisa besteira”, disse, evitando tecer maiores comentários. Entretanto, ambos não deram detalhes sobre o procedimento.

Bolsonaro viaja à Bahia acompanhado da filha mais nova, Laura, de 9 anos, e de dois outros parentes. “Eu não estava mais com vontade de ir, mas como estou viajando com a Laura…. vou dormir com ela, quem diria? Quer coisa melhor do que isso?”, afirmou o presidente.

Em relação à primeira-dama, Bolsonaro disse que ela ficará em Brasília devido à cirurgia. “Vai fazer uma cirurgia por esses dias aí. Outra coisa, eu vou para pescar também. Geralmente ela não gosta. Então, para ir e ficar chateada, melhor ficar aqui.”

Já na Base Aérea de Brasília, de onde partiu o avião presidencial rumo à Bahia, Michelle acompanhou o marido e desceu do carro para se despedir e cumprimentar apoiadores. O presidente desejou um bom fim de ano aos jornalistas ali presentes e pediu para “curtir a semana em paz”.