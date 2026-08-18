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Política

Michelle Bolsonaro não é única ex-primeira-dama a se candidatar — saiba quem foi a pioneira

Concorrente ao Senado pelo Distrito Federal é a segunda ex-primeira-dama a tentar um mandato eletivo

Por Anna Satie Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 18 ago 2026, 11h40 | Atualizado em 19 ago 2026, 15h37
A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro
A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL/Divulgação)
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Michelle Bolsonaro (PL), que registrou sua candidatura ao Senado pelo Distrito Federal depois de meses de dúvida, não é a primeira ex-primeira-dama a disputar um cargo público. Antes dela, apenas uma outra havia tentado a sorte nas urnas.

Em 2018, Rosane Malta, ex-mulher de Fernando Collor, concorreu a uma vaga na Assembleia Legislativa de Alagoas pelo PHS. Separada do ex-presidente desde 2005, ela havia passado a usar o sobrenome Malta, mas adotou novamente o nome Rosane Collor na disputa. A estratégia não surtiu efeito: recebeu apenas 459 votos e não foi eleita.

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Os dois casos, porém, têm diferenças importantes. Rosane estava divorciada há treze anos quando disputou a eleição. Michelle, por sua vez, continua casada com Jair Bolsonaro, uma das principais lideranças políticas do país, embora esteja inelegível e cumpra prisão domiciliar.

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Fernando Collor e Rosane embarcam para o ostracismo: a corrupção revelada por VEJA em 1992
Fernando e Rosane Collor em 1992 (Roberto Stuckert Filho/Ag. O Globo/.)

A pesquisa mais recente para o Senado no Distrito Federal mostra Michelle como uma das favoritas, empatada na liderança com a senadora Leila do Vôlei (PDT).

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Michelle registrou a candidatura no TSE no limite do prazo, no último sábado, 15. Até então, havia dúvidas sobre se ela de fato disputaria a eleição, sobretudo após a disputa pública com o enteado e candidato à Presidência, Flávio Bolsonaro. Os dois, porém, afirmam ter se reconciliado, e a ex-primeira-dama participará do programa eleitoral do filho mais velho do ex-presidente.

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