O desempenho de Michelle Bolsonaro em disputa ao Senado no DF, segundo pesquisa Quaest

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) lidera a pesquisa Quaest para o Senado do Distrito Federal divulgada nesta terça-feira, 25. Ela tem 25% das intenções de voto, oito pontos percentuais à frente de Leila do Vôlei (PDT), que tem 17%.

Leila empata tecnicamente, dentro da margem de erro de três pontos percentuais para mais ou para menos, com Erika Kokay (PT), que tem 12%. Bia Kicis (PL), que tem 9%, empata com Erika, mas não com Leila. Os demais candidatos não atingiram mais que 2%.

Veja os números da pesquisa para o Senado no Distrito Federal:

Michelle Bolsonaro (PL): 25%

Leila do Vôlei (PDT): 17%

Erika Kokay (PT): 12%

Bia Kicis (PL): 9%

Professor Guilherme Amorim (UP): 2%

Sebastião Coelho (Novo): 2%

Ronaldo Fonseca (PSD): 1%

Zanata (PSTU): 1%

Tiago (Agir): 1%

Guto Felício dos Santos (PSDB): 0%

Marley (Avante): 0%

Avenir Rosa (Democrata): 0%

David Horn (PCO): 0%

Branco/nulo/não vai votar: 12%

Indecisos: 18%

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Sobre a pesquisa

A Quaest ouviu 1.104 eleitores do Distrito Federal entre os dias 21 e 24 de agosto. A margem de erro é de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos; o nível de confiança é de 95% e o protocolo de registro na Justiça Eleitoral é DF-06256/2026.

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