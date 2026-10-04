Michelle Bolsonaro inicia voo solo na política ao garantir vaga no Senado pelo DF

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Michelle Bolsonaro inicia sua trajetória política solo ao garantir uma vaga no Senado pelo DF. Com forte apelo entre eleitores evangélicos e ações sociais, a ex-primeira-dama superou desafios de campanha e até uma rusga familiar com Flávio Bolsonaro, consolidando-se como um nome importante no cenário nacional.

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Ao garantir uma das duas vagas do Distrito Federal no Senado neste domingo, 4, Michelle Bolsonaro ergueu de vez seu voo solo na política, inaugurando com o mandato que se inicia em fevereiro de 2027 uma carreira que, para muitos entusiastas do potencial eleitoral da ex-primeira-dama, dificilmente terá no Congresso Nacional seu pouso final. A outra cadeira em disputa ficou com Bia Kicis, também do PL.

Michelle teve pouquíssimo tempo de campanha na rua. Fez muito mais falta para aliados que queriam surfar na sua popularidade, acumulada em função de iniciativas na área social durante o governo Bolsonaro e junto ao eleitorado evangélico, do que para ela. Nas raras ocasiões em que saiu de casa, a ex-primeira-dama aproveitou para gravar vídeos com candidatos sedentos pelo seu apoio e alguns segundos de imagens para as redes sociais ao seu lado. Muitos deles viajaram de outros estados para Brasília só para posar em frente às câmeras com a esposa do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Em mais de uma ocasião, ela pediu ao ministro Alexandre de Moraes, responsável no Supremo Tribunal Federal pelo cumprimento da pena de seu depois da condenação por tentativa de golpe, hoje em prisão domiciliar humanitária devido a seus problemas de saúde, para que outra pessoa fosse autorizada a entrar na casa dos dois e assumir os cuidados com Bolsonaro por algumas horas do dia.

Via de regra, as decisões do magistrado inviabilizaram, na prática, que Michelle se ausentasse por muito tempo, inclusive para fazer viagens, como queria o presidente do PL, Valdemar Costa Neto. A ideia inicial era que ela participasse de comícios Brasil afora com seu enteado Flávio Bolsonaro, candidato da sigla à Presidência. As agendas externas não saíram do papel.

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A relação entre Michelle e Flávio esteve no centro de um dos episódios mais inusitados e explosivos da campanha eleitoral de 2026. Em 24 de junho, enquanto a Seleção Brasileira enfrentava a Escócia pela Copa do Mundo, a ex-primeira-dama trouxe à tona um longo desabafo, dividido em dois vídeos publicados em seu perfil no Instagram, no qual acusava o enteado de tê-la “maltratado” e “humilhado” em um telefonema.

O ponto central residiu na movimentação do Zero Um para impedir que a vereadora Priscila Costa fosse candidata ao Senado pelo PL no Ceará e o partido bolsonarista apoiasse a postulação de Eduardo Girão (Novo) ao governo do estado, como Michelle havia reivindicado expressamente em tratativas com Valdemar Costa Neto. Em vez disso, a sigla lançou o pastor Alcides Fernandes ao Senado e se aliou a Ciro Gomes, do PSDB, causando a revolta da ex-primeira-dama, que repetidamente elencou os ataques do tucano a seu marido.

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Seja por uma pacificação genuína ou por necessidade política – ou uma combinação dos dois – , a rusga precisou ser deixada para trás. Apesar de, sob o pretexto de estar impedida de fazê-lo por força das decisões de Moraes no Supremo, não ter viajado para comícios com Flávio, Michelle aceitou um pedido de desculpas do enteado e gravou vídeos para a propaganda eleitoral ao seu lado.

Não é exagero prever que, em seus primeiros discursos e votações no Senado, Michelle declare que agirá em absoluta consonância com aconselhamentos de seu marido, Jair Bolsonaro, assim como fez no vídeo-desabafo que sacudiu a campanha presidencial do PL.

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Tampouco há dúvida de que, quer seja o capitão reformado reabilitado politicamente ou não no futuro, a chegada de sua mulher a um mandato de oito anos na Casa responsável por sabatinar autoridades indicadas aos alguns dos postos mais poderosos da República e julgar possíveis crimes de ministros do STF marca definitivamente o início de um voo solo na política que será difícil de frear.

“Michelle é hoje um quadro político extremamente importante e valoroso no PL. Nos surpreendeu a todos a sua desenvoltura, o seu carisma, a sua aptidão do ponto de vista político. Sem dúvida nenhuma, ela vai continuar fazendo esse papel no futuro”, afirmou recentemente a VEJA o coordenador da campanha de Flávio Bolsonaro à Presidência e líder da oposição no Senado, Rogério Marinho (PL-RN).