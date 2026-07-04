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Política

Michelle avisou Jair Bolsonaro sobre ataques a Flávio, dizem aliadas

Ex-ministra do capitão e uma das principais parlamentares da direita revela a VEJA que o casal só age de forma combinada

Por Hugo Marques Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 4 jul 2026, 14h58 | Atualizado em 4 jul 2026, 17h38
NO JOGO - Bolsonaro e Michelle: ex-presidente acredita em reviravolta e ex-primeira-dama pensa no Senado
A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro e o marido, o ex-presidente da República Jair Bolsonaro -  (Sergio Dutti/.)
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Michelle avisou Jair Bolsonaro sobre ataques a Flávio, dizem aliadas Priorize VEJA no Google

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro avisou o marido, o ex-presidente Jair Bolsonaro, sobre sua decisão de divulgar um vídeo no qual diz ter sido maltratada e humilhada pelo senador Flávio Bolsonaro. O capitão também foi informado de que ela deixaria a presidência do PL Mulher e de seguir os enteados Carlos, Eduardo e Jair Renan nas redes sociais.

“A Michelle não dá um passo sem avisar o marido”, disse a VEJA a senadora Damares Alves (Republicanos-DF), ministra no governo Bolsonaro e confidente da ex-primeira-dama. Em seu vídeo-desabafo que tornou pública a cizânia na família, Michelle fez questão de ressaltar que todos os seus gestos eram combinados com o capitão, que, portanto, chancelaria sua artilharia contra o Zero Um.

Segundo amigas de Michelle, ela começou a escrever o roteiro do vídeo ainda no final de março. Ela nunca teve um bom relacionamento com os enteados, mas a tensão entre eles ganhou corpo no fim do ano passado, antes de Bolsonaro bater o martelo pela candidatura do primogênito dele. Desde então, a esposa e os filhos do capitão disputam a primazia de negociar alianças eleitorais e definir candidatos.

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Numa conversa com Damares e a governadora do Distrito Federal, Celina Leão (PP), Michelle disse que pretendia se desfiliar do PL e desistir da candidatura ao Senado em razão do tiroteio no clã. A possibilidade de não concorrer é real, conforme suas interlocutoras. De certo, por enquanto, é que ela não ajudará a campanha de Flávio, o que pode causar enormes prejuízos para o senador.

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Levantamento recente da AtlasIntel/Boomberg mostra que o Zero Um perdeu fôlego no eleitorado feminino. Em maio, ele estava tecnicamente empatado com Lula entre as mulheres: 43,5% x 43,7%. Agora, Lula passou para 50,1%, enquanto Flávio caiu para 35,1%.

Para piorar  a situação do candidato oposicionista, o blogueiro Paulo Figueiredo, parceiro de Eduardo Bolsonaro nas andanças pelos Estados Unidos, disse no último dia 25 de junho que “mulher vota muito mal” e criticou Michelle por fazer o vídeo contra Flávio. A campanha do senador divulgou nota na última quarta, dia 1º, repudiando as falas de Figueiredo. “Demorou, né?”, rebateu Damares.

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A senadora encerrou os trabalhos da Comissão de Direitos Humanos do Senado, da qual é presidente, reclamando da violência política contra as mulheres: “Queria dizer uma coisa aos homens que estão fazendo pré-campanha: se vocês não nos defendem, o silêncio de vocês é de conivência”.

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