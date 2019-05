Michelle acompanhará Bolsonaro em segunda viagem aos EUA

O porta-voz da Presidência da República, Otávio Rêgo Barros, divulgou nesta segunda-feira, 13, uma agenda prévia em que constam atividades da primeira-dama, Michelle Bolsonaro, na segunda viagem que o presidente Jair Bolsonaro fará aos Estados Unidos. Eles decolarão de Brasília nesta terça-feira, 14, às 23h, e farão uma parada técnica em Manaus.

“Naturalmente a primeira-dama demonstrou interesse em compartir com ele esse momento tão especial de suas vidas, como político que é nosso presidente, e ela como primeira-dama a representar a nossa sociedade em outro país”, disse Rêgo Barros.

Conforme o porta-voz, os compromissos da comitiva ainda estão sujeitos a mudanças, mas Michelle terá pelo menos uma reunião privada no Texas, base da segunda visita presidencial de Bolsonaro ao país. A primeira foi um encontro com o presidente Donald Trump em Washington.

Bolsonaro decidiu visitar o Texas depois de cancelar, por causa de protestos, uma viagem a Nova York. Motivado pelas manifestações contrárias, ele receberá em Dallas a homenagem de personalidade do ano, oferecida pela câmara de comércio bilateral entre os países.

O primeiro compromisso do presidente será uma reunião com o ex-presidente George W. Bush, mas também haverá encontros com o governador do Texas, Greg Abbott, e com o prefeito de Dallas, Mike Rawlings.

Ele deverá chegar às 8h40 da manhã de quarta-feira, dia 15, em Dallas, no horário local, onde será recebido pelo embaixador José Borges dos Santos, cônsul-geral do Brasil em Houston. De lá, a comitiva segue para o hotel.

Após um almoço privado, Bolsonaro seguirá para o encontro com Bush às 15h, no escritório particular do ex-presidente, enquanto Michelle irá a outro compromisso não divulgado. No dia 15, Bolsonaro também terá um jantar reservado.

No dia 16, quinta-feira, o mandatário brasileiro receberá a premiação de personalidade do ano por volta do 12h, em almoço. Ele dará uma entrevista após o prêmio à entidade que o homenageia e logo fará uma transmissão ao vivo nas redes sociais.

A previsão é que Bolsonaro decole de volta a Brasília por volta das 20h, com chegada apenas na manhã de sexta-feira, dia 17.

(Com Estadão Conteúdo)