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Política

Michelle aceita desculpas de Flávio e fala em reunir exército para vencer as eleições

Em vídeo de pouco mais de dois minutos, ex-primeira-dama disse estar disposta a sentar e conversar com o enteado

Por Marcelo Ribeiro Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 23 jul 2026, 19h10 | Atualizado em 23 jul 2026, 19h33
Michelle e Flavio Bolsonaro
Michelle Bolsonaro e Flávio Bolsonaro (Agência Brasil/Ag. Senado)
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Michelle aceita desculpas de Flávio e fala em reunir exército para vencer as eleições Priorizar nos meus resultados Google

Horas após Flavio Bolsonaro fazer uma nova ofensiva e reforçar o pedido de desculpas a Michelle Bolsonaro, a ex-primeira-dama foi às redes sociais, disse que desculpa o enteado e acenou para a possibilidade de conversarem e trabalharem juntos nas eleições.

“Flávio, eu assisti ao seu vídeo e recebi as suas palavras com muita paz. Quero te agradecer por sua sinceridade. Você sabe o quanto a verdade é importante para mim. Todos nós cometemos erros, isso é humano, e o seu gesto de vir a público para pedir desculpas tem muito valor e poucos homens teriam coragem de fazer isso”, disse Michelle em um vídeo de pouco mais de dois minutos.

 

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“Existe um Brasil esperando para ser reconstruído e tenho certeza de que todos nós podemos unir forças para levarmos isso adiante. Vamos fazer isso pelo meu marido e seu pai, e por cada um dos brasileiros que querem um Brasil melhor para seus filhos e netos. O nosso propósito pelo bem do povo sempre foi maior do que desentendimentos. Por isso, eu aceito seu pedido. Eu te desculpo. Vamos sentar, vamos conversar, ajustar os detalhes e juntos vamos reunir um grande exército de pessoas de bem para resgatarmos o nosso Brasil”, acrescentou.

No mesmo vídeo, Michelle agradeceu Celina Leão e Damares Alves pela atuação delas para que a reconciliação acontecesse.

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Mais cedo, Flávio publicou vídeo pedindo desculpas a ex-primeira-dama e renovou o convite para que eles caminhassem juntos na missão “de defender o Brasil”. Reconheceu o trabalho dela enquanto esteve à frente do PL Mulher e pontuou que nunca teve a intenção de ofendê-la.

“O momento é difícil para todo mundo. Ninguém é perfeito, eu não sou perfeito e mais uma vez peço desculpas por alguns momentos que causaram desconforto. Como somos pessoas públicas, isso acaba sendo explorado pelos nossos opositores”, disse o pré-candidato do PL à presidência da República.

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Em junho, Michelle publicou um vídeo de quase 30 minutos, no qual fez um longo desabafo e disse ter sido maltratada e desrespeitada por Flávio em uma ligação telefônica, o que trouxe à tona a crise entre madrasta e enteado.

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