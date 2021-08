“Meu universo vai além do cercadinho”, diz Barroso a insultos de Bolsonaro

Em meio à campanha do presidente Jair Bolsonaro pela implementação do voto impresso para checagem das urnas eletrônicas, o presidente foi flagrado se referindo ao presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Luís Roberto Barroso, com um palavrão. “Aquele filho da … do Barroso”, disse Bolsonaro em filmagem que foi transmitida ao vivo em suas redes sociais e posteriormente apagada. Diversos usuários do Twitter, porém, repostaram o vídeo em suas páginas.

Agora Bolsonaro chamou o ministro Barroso de "filho da p**a".

O que será feito sobre isso? @STF_oficial @LRobertoBarroso @ArthurLira_ @rpsenador pic.twitter.com/FH7onDPnnY — Sérgio A J Barretto (@SergioAJBarrett) August 6, 2021

O insulto ocorreu em um evento em Joinville, em Santa Catarina, na sexta-feira, 6, onde o presidente entregou as chaves de dois caminhões doados ao Corpo de Bombeiros pelo Exército. Em resposta ao ocorrido, Barroso afirmou em um evento em São Paulo que é um ator institucional, não político, e que por isso não tem interesse em cultivar polêmicas pessoais.

“A conquista e a preservação da democracia foram as grandes causas da minha geração. E é a isso que eu dedico a minha vida pública. E por isso eu não paro pra bater boca, não me distraio com miudezas, o meu universo vai bem além do cercadinho”, disse Barroso.

O presidente do TSE vem sendo atacado por Jair Bolsonaro, que questiona a legitimidade da apuração de votos da urna eletrônica. “Será que é pedir demais eleições transparentes e democráticas?”, afirmou ele na sua tradicional live realizada às quintas-feiras.

Nesta semana, o TSE solicitou ao STF que apure a divulgação de fake news sobre o tema e abriu um inquérito administrativo para questionar os ataques de Bolsonaro ao sistema eleitoral eletrônico brasileiro. Os questionamentos do presidente ameaçam a realização das eleições presidenciais do ano que vem, cujas mais recentes pesquisas eleitorais apontam o opositor Luiz Inácio Lula da Silva como favorito.