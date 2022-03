Messias e Barrabás: clima de culto religioso marca evento de Bolsonaro

“Somente quem tiver fé em Jesus, levante a mão por favor”, disse o locutor de rodeios Cuiabanno Lima, mestre de cerimônias de um evento do PL, partido de Jair Bolsonaro, na manhã deste domingo. As centenas de pessoas que estavam no salão para ver o presidente ergueram os braços e abaixaram as cabeças.

‘Batalha espiritual’

“Estamos vivendo uma batalha que não é somente política. É muito maior do que isso. É uma batalha espiritual. Temos que orar e agradecer porque o diabo, o demônio, vem para roubar, para mentir, para confundir. Vem para matar e para destruir.” Em seguida, ele disse que a esquerda roubou o país e tentou tirar a vida do presidente.

Organizado para ser o lançamento oficial da pré-candidatura do presidente à reeleição, o evento se transformou de última hora em ato de filiação de ministros – ao menos oficialmente, para a legenda evitar problemas com a Justiça eleitoral. Na essência foi, de fato, um evento de campanha com pregação religiosa.

“Como Poncio Pilatos, soltaram Barrabás e estão tentando desde que esse homem assumiu, crucificar o Messias. É totalmente espiritual, totalmente bíblica essa batalha. Da mesma forma que Poncio Pilatos soltou Barrabás, os tribunais soltaram aquele homem de nove dedos”, continuou Lima, em referência ao ex-presidente Lula.

O locutor estava no palco com microfone ao lado de Bolsonaro, da primeira-dama Michelle, de quase todos os ministros do governo, de senadores e de deputados e do ex-presidente Fernando Collor de Mello.

Puxou então uma oração e o público, ainda de braços estendidos, acompanhou. Depois, todos rezaram o Pai Nosso. Entre os presentes, uma mulher segurava uma Bíblia e, em transe, repetia palavra religiosas.

Em seguida, presidente do PL, Valdemar Costa Neto, apresentou alguns dos convidados, que fizeram breves discursos. Foi então a vez de Michelle pegar o microfone. “Amém. Obrigado pela presença de todos vocês. Queria agradecer primeiramente a Deus por essa oportunidade, pela nossa família. Hoje é um novo ciclo que se inicia. Mil coisas passam nas nossas cabeças. Mas Deus está no controle de todas as coisas. Assim como Ele foi fiel em 2019, Ele será em 2022”, disse a primeira-dama.

Ela passou o microfone ao marido, que começou: “Bom dia a todos. Agradeço a Deus pela minha vida”. Ele citou o versículo bíblico repetido exaustivamente em 2018 (João: 8,32). Durante meia hora Bolsonaro atacou a esquerda e defendeu projetos de seu interesse, como o garimpo em terras indígenas, mas dando o tom do discurso da sua campanha: o bem versus o mal (sendo ele o bem e a esquerda o mal).

“Não é uma luta da esquerda contra direita. É uma luta do bem contra o mal. E nós vamos vencer essa luta””, afirmou o presidente. A luta pelo voto cristão promete ser árdua.