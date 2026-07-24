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Política

Mesmo sem ofensiva do Planalto, Republicanos acena para neutralidade na corrida presidencial

Dificuldade de arranjos estaduais com o PL deve fazer com que a legenda comandada por Marcos Pereira fique neutra na corrida pelo Palácio do Planalto

Por Marcelo Ribeiro Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 24 jul 2026, 13h07 | Atualizado em 24 jul 2026, 13h30
O presidente nacional do Republicanos, Marcos Pereira, em agenda do partido no interior de São Paulo
O presidente nacional do Republicanos, Marcos Pereira, em agenda do partido no interior de São Paulo (Instagram Marcos Pereira/Reprodução)
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Mesmo sem ofensiva do Planalto, Republicanos acena para neutralidade na corrida presidencial Priorizar nos meus resultados Google

Diferente do que ocorreu com PP e União Brasil, o Republicanos não teria sido procurado por aliados do presidente Luiz Inácio Lula da Silva para que o partido não aderisse à pré-candidatura de Flávio Bolsonaro à presidência da República.

Ainda assim, a dificuldade de arranjos estaduais com o PL deve fazer com que a legenda comandada por Marcos Pereira fique neutra na corrida pelo comando do Palácio do Planalto.

Esse é o diagnóstico de integrantes da cúpula do Republicanos, que destacam ainda que a maioria dos filiados demonstrou resistência à possibilidade de apoiar o primogênito de Jair Bolsonaro na disputa nacional.

Para evitar o embarque de PP e União Brasil na campanha de Flávio, o presidente nacional do PT, Edinho Silva, o ministro da Secretaria de Relações Institucionais,  José Guimarães, e o próprio Lula entraram em campo para garantir a neutralidade das siglas.

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Nesta semana, Flávio se encontrou com o presidente nacional do PP, Ciro Nogueira, e ouviu dele que a postura independente das legendas estava decidida.

 

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