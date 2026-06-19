Mesmo nas mãos do STF, Eduardo decidirá última peça de chapa de Tarcísio

Mesmo condenado pelo STF a quatro anos e dois meses de prisão, em regime inicial semiaberto, por coação no curso do processo da trama golpista – com determinação de inelegibilidade -, o deputado Eduardo Bolsonaro ainda manterá poderes sobre a chapa de Tarcísio de Freitas, que disputará a reeleição ao governo de São Paulo.

O irmão de Flávio Bolsonaro recorrerá da decisão do Supremo para tentar reverter a impossibilidade de se candidatar como suplente de uma cadeira do Senado por São Paulo.

O parlamentar insistirá para tentar se viabilizar como um dos suplentes do candidato ao Senado André do Prado.

Caso a ofensiva não surta o efeito, fontes do PL garantem que será o próprio Eduardo quem decidirá o nome que ocupará a vaga na chapa destinada inicialmente a ele.