Mesmo nas mãos do STF, Eduardo decidirá última peça de chapa de Tarcísio
Irmão de Flávio Bolsonaro recorrerá de impossibilidade de se candidatar como suplente de uma cadeira do Senado por São Paulo
Mesmo condenado pelo STF a quatro anos e dois meses de prisão, em regime inicial semiaberto, por coação no curso do processo da trama golpista – com determinação de inelegibilidade -, o deputado Eduardo Bolsonaro ainda manterá poderes sobre a chapa de Tarcísio de Freitas, que disputará a reeleição ao governo de São Paulo.
O irmão de Flávio Bolsonaro recorrerá da decisão do Supremo para tentar reverter a impossibilidade de se candidatar como suplente de uma cadeira do Senado por São Paulo.
O parlamentar insistirá para tentar se viabilizar como um dos suplentes do candidato ao Senado André do Prado.
Caso a ofensiva não surta o efeito, fontes do PL garantem que será o próprio Eduardo quem decidirá o nome que ocupará a vaga na chapa destinada inicialmente a ele.