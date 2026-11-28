Um dos braços de resistência ao pacote de ajuste fiscal apresentado pelo governo Lula, o Psol deve ficar fora do desenho da Esplanada do quarto mandato do petista.

Apesar de integrar a base aliada do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o partido sinalizou que os seus quadros não devem compor o primeiro escalão do Lula 4.

A ex-ministra Sonia Guajajara já indicou que não pretende voltar ao comando do Ministério dos Povos Originários e quer se dedicar ao mandato na Câmara.

Outra cotada, Manuela d’Ávila, que perdeu a corrida por uma cadeira no Senado pelo Rio Grande do Sul, não teria interesse em deixar o sul e pretende disputar a prefeitura de Porto Alegre em 2028.